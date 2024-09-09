Kadıköy'de Kaybolan Çocuk Bulundu

Avcılar'da, kaybolan 13 yaşındaki çocuk Kadıköy'de bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, 6 Eylül'de Avcılar'da 13 yaşındaki S.Y'nin kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, S.Y'nin Kadıköy civarında görüldüğü bilgisi üzerine çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.
Polis, Fikirtepe Mahallesi'nde S.Y'yi evden kaçan 14 yaşındaki M.G.S. ile beraber buldu.
Konuyla ilgili tahkikat işlemleri sürüyor.
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