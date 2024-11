Avcılar\'da Kentsel Dönüşüm Kapsamında Boşaltılan Bina Kendiliğinden Çöktü

Güncel

AVCILAR'da bir süre önce kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın balkonu kendiliğinden çöktü. Belediye ekipleri, binanın önüne bariyer çekerek güvenlik önlemi aldı. Binanın kısa süre içinde yıkılmasına karar verildi.

Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan 6 katlı 30 yıllık binada oturanlar, bir süre önce yapının çürük olduğu gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamına alınması amacıyla yasal süreci başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda binadaki beton ve demir kalitesinin çok düşük olduğu belirlendi. Bunun üzerine bina sakinleri evlerini boşaltarak geçici olarak başka yerlere yerleşti. İddiaya göre boşaltılan binada evsizler ve madde bağımlıları barınmaya başladı. Mahalleli, zaman zaman içeride ateş yakıldığını söyleyerek durumdan şikayetçi oldu.

Yaklaşık 10 gün önce ise binanın yan taraftaki balkonlarından biri kendiliğinden çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine Avcılar Belediye ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ekipler, binanın ön tarafına güvenlik amacıyla bariyerler yerleştirdi. Binanın önümüzdeki hafta içi ise yıkılmasına karar verildi.

'BİR AN ÖNCE BURALARIN YIKILIP DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUZ'

30 yıl önce bu mahalleye ilk geldiğinde binanın olduğunu söyleyen esnaf Erol Kocaoğlu, "Avcılar'ın çoğu yerinde kentsem dönüşüme başlandı. Ama, hala eksikler var. Bina boşken balkon yıkıldı. Bir an önce buraların yıkılıp düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

Yıkım müteahhidi Erdem Kahveci, "Riskli yapıların çevre güvenliği ve halk sağlığı açısından yıkılması için elimizden geleni yapıyoruz. Binada kalanlar var. Can kaybı olması ve halk sağlığı açısından en hızlı şekilde yıkılması açısından biz elimizden geleni yapıyoruz. Süreci Avcılar belediyesi ile birlikte yürütüyoruz" diye konuştu. Kahveci, bu binanın 1999 depremi öncesi bir bina olduğunu hatırlatarak, yapıda 12'lik demir kullanıldığını, bunun da eridiğini, betonun da dokunma ile dağıldığını gösterdi.

Binada her gece ateş yakıldığını söyleyen esnaf Mesut Üşümüş ise, "Burası her gece ateşler yakıp insanların kaldığı metruk bir bina haline geldi. Bir an önce yıkılmasını istiyoruz. Yıkılsa da kurtulsak artık. Durup dururken balkonu çöktü. Binanın hali de ortada" dedi.