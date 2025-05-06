Avcılar'da riskli bina yıkıldı; yandaki bina 4 saatliğine tahliye edildi - Son Dakika
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Avcılar'da riskli bina yıkıldı; yandaki bina 4 saatliğine tahliye edildi

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Avcılar'da kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımına başlanan bir binadan düşen beton parçaları yan binadaki bir evin penceresinden içeri girdi. Yıkımın yan bina için risk oluşturduğu gerekçesiyle itfaiye ekipleri apartmanın bir an önce boşaltılması konusunda anons yaptı. Binadan 11 kişinin tahliye edilmesi sonrasında yıkıma kontrollü olarak devam edildi.

06.05.2025 09:59
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Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 4 katlı binanın üst katındaki beton parçaları, iş makinesinin müdahalesiyle kaydı. Çalışma sırasında yan binada oturanlar yıkımda oluşan risk nedeniyle 4 saatliğine tahliye edildi.

Avcılar'da riskli bina yıkıldı; yandaki bina 4 saatliğine tahliye edildi

YAN BİNADAN İÇERİ BETON PARÇALARI GİRDİ

Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 4 katlı bina, kentsel dönüşüm kapsamına alınarak yıkım kararı alındı. Dün sabah saatlerinde yıkımına başlanan binada iş makinesinin müdahalesiyle kayan beton parçası askıda kaldı. Bu sırada yan binadaki bir evin penceresinden içeriye beton parçaları da girdi.

Avcılar'da riskli bina yıkıldı; yandaki bina 4 saatliğine tahliye edildi

RİSK NEDENİYLE YAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Beton bloğun kayarak yan binaya çarpma riski üzerine yıkım çalışması durdurularak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Kısa sürede, itfaiye, sağlık, polis, Avcılar Belediyesi, İGDAŞ ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri adrese geldi. Binanın çevresine şerit çekilerek önlem alındı. Durumu değerlendirmek için Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü'nden uzman çağrıldı. Gelen mühendis bloğun durumunu tespit ettikten sonra yan bina için risk oluşturduğunu açıkladı.

Avcılar'da riskli bina yıkıldı; yandaki bina 4 saatliğine tahliye edildi

11 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekibi, ambulansın megafonu ile binada bulunanların evlerini geçici olarak tahliye etmelerini istedi. Polis ve itfaiye ekipleri binaya girerek aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 11 kişiyi tahliye etti. Bunun ardından yıkıma kontrollü olarak devam edildi. Dikkatle yürütülen çalışmanın ardından gece geç saatlerde risk oluşturan parça yıkım alanına düşürüldü. Gün boyu trafiğe kapatılan cadde tekrar açılırken tahliye edilen evlerde kalan ailelerde evlerine döndü.

Avcılar'da riskli bina yıkıldı; yandaki bina 4 saatliğine tahliye edildi
Avcılar'da riskli bina yıkıldı; yandaki bina 4 saatliğine tahliye edildi
Avcılar\'da riskli bina yıkıldı; yandaki bina 4 saatliğine tahliye edildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da riskli bina yıkıldı; yandaki bina 4 saatliğine tahliye edildi - Son Dakika

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