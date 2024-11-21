Avcılar'da Lodos Dalgaları Mendireği Aştı

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Avcılar'da, şiddetli lodosun etkisiyle dalgalar sahildeki mendireği aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından kuvvetli lodos, Avcılar'da da etkili oluyor.

Lodosun etkisiyle dalgalar, Ambarlı Sahili'nde mendireği aşarak balıkçı barınaklarına kadar ulaştı.

Dalga boylarının yaklaşık 2 metreyi bulmasıyla bazı balıkçılar, teknelerini tedbir için kıyıya yakın bölgeye çekti.