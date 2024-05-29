Avcılar'da Mahalle Hizmet Seferberliği Tamamlandı - Son Dakika
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Avcılar'da Mahalle Hizmet Seferberliği Tamamlandı

Avcılar\'da Mahalle Hizmet Seferberliği Tamamlandı

Avcılar'ın 10 mahallesinde başlatılan mahalle hizmet seferberliği tamamlandı. Fen İşleri'nden Temizlik İşleri'ne, Park ve Bahçeler'den Veterinerlik İşleri'ne kadar icracı müdürlüklerden oluşturulan ekipler kentteki sorunları çözdü.

29.05.2024 00:23  Güncelleme: 00:25
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(İSTANBUL) - Avcılar'ın 10 mahallesinde başlatılan "mahalle hizmet seferberliği" tamamlandı. Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Utku Caner Çaykara, "Kentimizi ortak akılla yöneteceğiz" dedi.

Kentin acil sorunlarını hızlıca çözebilmek için Avcılar'ın 10 mahallesinde başlatılan hizmet seferberliği, Gümüşpala Mahallesi'nde tamamlandı.

Fen İşleri'nden Temizlik İşleri'ne, Park ve Bahçeler'den Veterinerlik İşleri'ne kadar icracı müdürlüklerden 25 araç ve 61 personelle oluşturulan Mahalle Hizmet Seferberliği ekipleri kenti sokak sokak dolaştı. Caddeler yıkandı, yollarda, kaldırımlarda, parklarda bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Ekipler boş arazileri de unutmadı. Park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla boş arazilerdeki yabani otları temizlerken veteriner işleri ekipleri böcek ve haşerelere karşı ilaçlama yaptı. Zabıta ekipleri ise denetimlerin yanı sıra yaya yollarındaki işgallere müdahale etti.

10 mahallede süren çalışmaların başında ise Başkan Çaykara vardı. Belediye Meclis üyeleri, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ile çalışmaları yerinde takip eden Çaykara, esnaf ve vatandaşları da ziyaret etti.

Gümüşpala Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde takip eden Çaykara, şunları söyledi:

"Mahalle hizmet seferberliği adı altında başlattığımız çalışmalarımızı bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayız. Ekiplerimizle birlikte mahallemizi sokak sokak dolaşıp, tespit ettiğimiz sorunlara müdahale ettik. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağımıza söz verdik ve bundan sonrada vatandaşlarımızla her zaman iç içe olacağız. Kentimizi çözüm odaklı anlayışla ve ortak akılla yönetmek için Avcılarlı komşularımızın sesine her zaman kulak vereceğiz."

Kaynak: ANKA

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