Avcılar\'da metrobüs üst geçidinde şemsiye kullananlar sağanak ve rüzgarda zorlandı

AVCILAR'da etkili olan sağanaktan korunmak için şemsiye kullananlar, poyraza dönen rüzgarda zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

Avcılar Merkez Üniversite Metrobüs Durağı üst geçidinde sağanaktan korunmak için şemsiye kullananlar zor anlar yaşadı. Zaman zaman hızlanan rüzgar nedeniyle şemsiyelerini tutmakta zorlananlar zor durumda kaldı. Şemsiye kullananlar rüzgarda zor anlar yaşarken, şemsiye almadan evdne çıkanlar ise zaman zaman şidetini artıran yapılta zor anlar yaşadı. Üst geçitte korunmak için kullandıkları şemsiyelerini kontrol etmeye çalışanların çabaları kameralara yansıdı.