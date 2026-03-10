Avcılar'da Minibüs Yangını - Son Dakika
Avcılar'da Minibüs Yangını

Avcılar'da Minibüs Yangını
10.03.2026 23:29
Avcılar'da park halindeki minibüsün motor bölümünde yangın çıktı, itfaiye müdahale etti.

AVCILAR'da park halindeki yolcu minibüsünün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü. Minibüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, akşam saatlerinde Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 34 M 5292 plakalı yolcu minibüsünün şoförü, aracını park ettikten sonra iftarını yapmak için evine gitti. Kısa süre sonra minibüsün motor bölümünde başlayan yangın büyüyerek aracın büyük bölümünü sardı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangının tüm aracı sarmasını önleyerek söndürdü. Yangın sonrası araçta büyük çapta hasar oluştu. Yangını gören Sinan Koçu, "Restoranda iftar için beklerken önce duman ardından alevler yükseldi. Tüple müdahale edildi ama yeterli olmadı. İtfaiye gelip söndürdü" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da Minibüs Yangını - Son Dakika

SON DAKİKA: Avcılar'da Minibüs Yangını - Son Dakika
