Avcılar'da Petshopta Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

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Avcılar'da, içerisinde hayvanın bulunmadığı petshopta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tahtakale Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde, bir sitede bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. İş yerinin bayram nedeniyle kapalı olduğu ve yangın sırasında içeride hayvan olmadığı belirlendi.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemeleri sürüyor.