Avcılar'da Pikapla Kaza, Sürücü Yakalandı

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Avcılar'da, pikabıyla D-100 kara yolunda seyreden araçlara çarptıktan sonra kaçan sürücü yakalanarak emniyete götürülürken, şüphelinin pikabı çalma görüntülerine ulaşıldı.

Kara yolunda pikapla ilerleyen sürücü, yan yolda ters yöne girerek, karşıdan gelen birçok araca çarptı. Orada bulunan bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken şüpheli, aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü Bakırköy'de yakaladı. Olayda, 5 araç ve 2 motosiklette hasar oluştu.

Bölgede yoğunlaşan trafik, hasar gören araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Olaya tanık olan Ömer Faruk Çabuk, kaza öncesinde aracın korna çalıp kendisinden yol istediğini belirterek, "Arabamı sağa çektim, yol verdim. Arkasındaki araç da onu takip ediyordu. Aracın ön tamponu kırıktı, vura vura geliyordu. Araç benim önümde durdu, arkadaki araç da durdu, saldırdılar. Ellerindeki sopalarla camlarını indirdiler." dedi.

Olay anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Aracı bayiden çalmış

Emniyet ekiplerinin yaptığı araştırmada, yabancı uyruklu sürücü N.D'nin (36) pikabı, Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki bayiden çaldığı belirlendi.

Fas uyruklu Amerikan vatandaşı olduğu tespit edilen sürücü, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sürücünün aracı bayiden çalma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, şapka takan sürücünün bayideki bir araçla ilgilendiği, yanına gelen görevliye birkaç soru sorduktan sonra aracın anahtarını istediği görüldü.

Yanına sırt çantasını bıraktığı aracın önünde görevliyi beklerken ellerini ovuşturan sürücünün, anahtarın gelmesi üzerine araca binip kapıyı kapattığı ve direksiyonla oynadığı anlar kayıtlara geçti.

Sürücünün, cep telefonuyla konuşan görevlinin bir anlık dalgınlığından faydalanıp aracı kaçırdığı gözlenirken, görevlinin bayiden çıkan aracın peşinden koştuğu anlar saniye saniye kaydedildi.

Polisin konuyla ilgili incelemeleri devam ediyor.