Avcılar'da refüje çıkıp takla atan otomobilde bir kişi yaralandı

Avcılar'da refüje çıkıp takla atan otomobildeki bir kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Cihangir mevkisinde yan yolda Edirne istikametine ilerleyen Cüneyt Tekbaş idaresindeki 34 KGR 639 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Sürüklenen otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı.
Kazada, otomobilde bulunan Enes Malgir yaralandı. Malgir, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza dolayısıyla aksayan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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