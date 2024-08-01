Avcılar'da refüje çıkıp takla atan otomobilde bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Avcılar'da refüje çıkıp takla atan otomobilde bir kişi yaralandı

Avcılar'da D-100 kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre aksadı, ancak aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

01.08.2024 19:35
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Avcılar'da refüje çıkıp takla atan otomobildeki bir kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Cihangir mevkisinde yan yolda Edirne istikametine ilerleyen Cüneyt Tekbaş idaresindeki 34 KGR 639 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Sürüklenen otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Kazada, otomobilde bulunan Enes Malgir yaralandı. Malgir, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla aksayan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da refüje çıkıp takla atan otomobilde bir kişi yaralandı - Son Dakika

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