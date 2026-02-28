Avcılar\'da Uyuşturucu Operasyonu

AVCILAR'da uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 48 kilo 100 gram skunk olarak bilinen uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında iki adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlendi. Dün berlilenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 48 kilo 100 gram uyuşturucu eyle geçirildi.

Şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi.