Avcılar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da yaptıkları saha analizleri ve istihbari çalışmalar sonucunda Firüzköy Mahallesi'nde bir araca yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler H.B. (42), M.A. (25) ve M.A.S. (20) gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramalarda toz halde 25 kilo 10 gram uyuşturucu madde, 2 bin uyuşturucu hap, 159 paket içerisinde 2 kilo 400 gram uyuşturucu hap, 5 kilo 200 gram boş kapsül, 9 adet kapsülleri doldurmakta kullanılan aparat ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ve M.A.S. çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı, H.B. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.