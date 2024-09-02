Yeni Doğan Bebeğin Ölümüyle İlgili 4 Kişi Gözaltında

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Avcılar'da, yeni doğan bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili aralarında annenin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sabah Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne H.K. tarafından bırakılan yeni doğan erkek bebek hayatını kaybetti.

Polis, H.K'nin çelişkili ifadelerinin ardından yaptığı çalışmada, bebeğin annesinin Yeşilkent Mahallesi 530. Sokak'taki apartmanda yaşayan Faslı N.S. olduğunu belirledi.

Ekipler, H.K. ile anne N.S. ve ikametteki 2 kadın olmak üzere 4 kişiyi gözaltına aldı.

Anne tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.