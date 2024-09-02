Yeni Doğan Bebeğin Ölümüyle İlgili 4 Kişi Gözaltında - Son Dakika
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Yeni Doğan Bebeğin Ölümüyle İlgili 4 Kişi Gözaltında

Avcılar'da, H.K. tarafından hastaneye bırakılan yeni doğan bebeğin hayatını kaybetmesinin ardından, bebeğin annesi N.S. ve üç kişi gözaltına alındı. Polis, H.K.'nin çelişkili ifadeleri üzerine bebeğin annesini ve diğer şüphelileri tespit etti. Anne, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

02.09.2024 15:17
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Avcılar'da, yeni doğan bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili aralarında annenin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sabah Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne H.K. tarafından bırakılan yeni doğan erkek bebek hayatını kaybetti.

Polis, H.K'nin çelişkili ifadelerinin ardından yaptığı çalışmada, bebeğin annesinin Yeşilkent Mahallesi 530. Sokak'taki apartmanda yaşayan Faslı N.S. olduğunu belirledi.

Ekipler, H.K. ile anne N.S. ve ikametteki 2 kadın olmak üzere 4 kişiyi gözaltına aldı.

Anne tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Avcılar, 3-sayfa, Güncel, Bebek, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Doğan Bebeğin Ölümüyle İlgili 4 Kişi Gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Doğan Bebeğin Ölümüyle İlgili 4 Kişi Gözaltında - Son Dakika
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