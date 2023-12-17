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Avcılar ve Beylikdüzü'nde Otomobiller Alev Aldı - Son Dakika
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Avcılar ve Beylikdüzü'nde Otomobiller Alev Aldı

Avcılar'da seyir halindeki bir otomobil ile Beylikdüzü'nde park halindeki bir otomobil motor bölümlerinden alev alarak yanmaya başladı. Vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekipleri yangınları söndürdü.

17.12.2023 - 01:22,  Güncelleme: 01:24
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AVCILAR'da seyir halinde bulunan bir otomobil, motor bölümünden alev alarak yandı. Beylikdüzü'nde ise park halinde alev alarak yanmaya başlayan otomobile vatandaşların yangın tüpü ile müdahalesi yetersiz kaldı. Her iki otomobildeki yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Avcılar Tahtakale Mahallesi Petrol Sokak'ta ilerleyen bir otomobilin ön tarafından akşam saatlerinde önce duman ardından alevler yükseldi. Sürücü otomobili park ederek söndürmeye çalıştıysa da alevler kısa sürede motor bölümünü sardı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, büyük bölümü yanan otomobili söndürdü.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde park edilen bir otomobil de yine akşam saatlerinde motor bölümünden alev aldı. Yoldan geçen sürücüler araca yangın tüpleri ile müdahalede bulundu. Ancak, bu çaba da yetersiz kaldı. Sevk edilen itfaiye ekibi, otomobildeki yangını söndürdü. İki yangının da çıkış nedeni araştırılıyor.

Avcılar ve Beylikdüzü\'nde Otomobiller Alev Aldı
Kaynak: DHA
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Beylikdüzü, İtfaiye, Avcılar, Son Dakika

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