Kavga sırasında bıçak istedi, alamayınca bakın ne yaptı - Son Dakika
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Kavga sırasında bıçak istedi, alamayınca bakın ne yaptı

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Avcılar’da eğlence mekanından çıktıktan sonra kavga eden 2 kişiden biri, yakındaki kasaba giderek bıçak istedi. Kasabın bıçak vermemesi üzerine sinirlenen şahıs, yakında bulunan bir restoranın masa ve sandalyelerini devirdi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde eğlence mekanından çıktıktan sonra kavga eden 2 kişiden biri, yakındaki kasaba giderek bıçak istedi. Olumsuz yanıt alınca sinirlenen şüpheli yakında bulunan bir restoranın masa ve sandalyelerini devirdi. Polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

EĞLENCE MEKANINDAN ÇIKIP KAVGAYA TUTUŞTU

Olay, 25 Temmuz Pazar günü saat 10.30 sıralarında Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanından çıkan 2 kişi kavga etmeye başladı. Birbirlerine yumruk atan kişilerden biri yan tarafta bulunan kasaba girerek, bıçak istedi. Olumsuz yanıt alınca yan tarafta bulunan dönerciye giden şüphelinin isteği bir kez daha geri çevrildi. 

BIÇAK ALAMAYINCA SANDALYEYLE SALDIRDI

Sinirlenerek iş yeri önünde bulunan masa ve sandalyeleri tekmeleyen şüpheli sandalyelerden birini alarak kavga ettiği kişinin yanına gitti. Kavga araya giren çevredekiler tarafından ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kavga sırasında bıçak istedi, alamayınca bakın ne yaptı - Son Dakika

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