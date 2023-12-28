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AVF Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, şehit askerler için cemevlerinde dua okutacak - Son Dakika
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AVF Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, şehit askerler için cemevlerinde dua okutacak

Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, 22-23 Aralık'ta Irak'ın kuzeyinden gelen acı haberlerle Türkiye'nin yasa boğulduğunu belirterek, bu akşam federasyona bağlı cemevlerinde şehitler için dua okunacağını bildirdi.

AVF Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, şehit askerler için cemevlerinde dua okutacak
28.12.2023 - 15:28,
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Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, şehit askerler için bu akşam cemevlerinde dua okutacaklarını bildirdi.

Doğan, 82 cemevi adına yaptığı yazılı açıklamada, 22-23 Aralık'ta Irak'ın kuzeyinden gelen acı haberlerle Türkiye'nin yasa boğulduğunu belirterek, hain saldırıda iki günde 12 askerin şehit olduğunu hatırlattı.

Bu akşam federasyona bağlı cemevlerinde şehitler için dua okunacağını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Yüreğimize ateş düştü. Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen 12 askerimize Alevi Vakıfları bileşenlerimiz olarak bu perşembe akşamı vakıflarımızdaki ibadetlerimizde hazır bulunan ocak dedelerimizden ve Bektaşi babalarımızdan isteğimiz budur ki, şehit olan, hakka yürüyen vatan evlatlarımıza bizim gönül borcumuz vardır. Şehit düşen askerlerimiz hepimizin evladıdır. İsimlerini okuyup ruhlarına birer gülbank ve Fatiha ile yad etmek istiyoruz. Alevi Vakıflar bileşenlerimizin can gönülden katılmalarını diliyoruz. Bu vesile ile Alevi Vakıflar Federasyonu bileşenlerinde hizmet eden vakıf başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine ve hizmet eden pir rehber mürşit ve dede babalarımıza saygı, sevgi ve aşk-ı niyazlarımı sunarım."

Kaynak: AA
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Aralık, Irak, Terör, Güncel, Son Dakika

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