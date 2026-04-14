AVF Ulusal Erenler Film Festivali Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen "AVF Ulusal Erenler Film Festivali" başvuruları başladı.

Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) tarafından her yıl gerçekleştirilen Sinema Günleri, Anadolu'nun kültürel hafızasından beslenen hikayeleri sinemanın evrensel diliyle buluşturmayı amaçlayan "AVF Ulusal Erenler Film Festivali" adıyla yoluna devam ediyor.

Alevi-Bektaşi inancının hoşgörü ve hakikat arayışı üzerine kurulu felsefesinden ilham alan festival insanı merkeze alan anlatıları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

19-23 Ekim'de düzenlenecek festivale belgesel, kurmaca ve animasyon kategorisinde başvurular kabul edilecek. Gösterimler, Türkiye'nin farklı noktalarındaki Alevi cemevlerinde eş zamanlı gerçekleştirilecek.

AVF Başkanı Baki Doğan'ın başkanlığını üstlendiği festivalin direktörlüğünü ise akademisyen ve ödüllü yönetmen Ahmet Bikiç yürütüyor.

Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler ve paneller de düzenlenecek.