Lübnan Cumhurbaşkanı: ABD ve Türkiye ziyaretleri başarılı - Son Dakika
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Lübnan Cumhurbaşkanı: ABD ve Türkiye ziyaretleri başarılı

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD ve Türkiye ziyaretlerinin başarılı geçtiğini belirtti. Türkiye'nin enerji ve ekonomik ortaklık desteğine hazır olduğunu, ABD ile uçuş yasağının kaldırıldığını ve Lübnan-İsrail müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD ve Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin oldukça başarılı geçtiğini belirterek, Türkiye'nin ülkesine enerji alanında yardım etmeye ve ekonomik ortaklığa hazır olduğunu ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Bakanlar Kurulu toplantısında, ABD ve Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerine ilişkin bilgi verdi.

"ABD ve Türkiye ziyaretleri oldukça olumlu geçti" değerlendirmesinde bulunan Avn, Ankara'ya yaptığı resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirtti.

Türkiye'nin başta elektrik ve petrol olmak üzere enerji alanında Lübnan'a yardım etmeye hazır olduğunu dile getiren Avn, Lübnan'ın "Hicaz Demir Yolu" projesine dahil edilmesi konusunun da ele alındığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda büyük bir açıklık sergilediğini ifade eden Avn, Erdoğan'ın bölgesel istikrara verdiği öneme dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına, ayrıca hiçbir ülkenin bir diğerinin iç işlerine karışmaması gerektiğine verdiği önemi bizzat müşahede ettim. Kendisinden, uluslararası temasları ve ilişkileri kanalıyla Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin uzatılmasına destek vermesini talep ettim, kendisi de bu konuda çalışma sözü verdi."

Washington'a yaptığı ziyaret sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin de oldukça başarılı geçtiğini aktaran Avn, ABD Başkanı Trump'ın Lübnan'ın içinde bulunduğu durumu anlayışla karşıladığını ve birçok kapıyı açtığını dile getirdi.

Trump ile yapılan görüşmenin somut sonuçlarından birinin ABD hava yolu şirketlerinin Lübnan'a uçuş yasağının kaldırılması olduğunu belirten Avn, Washington'da Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın başkanlığında ekonomik getirileri olacak bir konferans düzenlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Lübnan- İsrail müzakerelerine de değinen Avn, sınır hatları ve esir takası konularında olumlu ilerlemeler kaydedildiğini ve yakın zamanda somut adımların görülmesini umduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Türkiye, Ekonomi, İsrail, Lübnan, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı: ABD ve Türkiye ziyaretleri başarılı - Son Dakika

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