Avn'dan İran'a Müdahale Reddi

13.08.2025 16:32
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İran'ın iç işlerine müdahalelerini reddettiklerini açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani ile bir araya geldiği görüşmede "Lübnan'ın iç işlerine herhangi bir müdahaleyi reddettiklerini" söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Laricani ile bir araya geldi.

Görüşmeye Laricani'nin yanı sıra İranlı yetkililer ve İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani de katıldı.

Avn görüşmede "Lübnan, karşılıklı saygıya dayalı egemenlik ve dostluk çerçevesinde İran ile işbirliği yapmak istiyor." dedi.

Son dönemde İranlı bazı yetkililerin kullandığı dilin Lübnan'a yardımcı olmadığını söyleyen Avn, "Lübnan ile İran arasında kurmak istediğimiz dostluk, tek bir mezhep veya Lübnan'daki tek bir unsur üzerinden değil, tüm Lübnanlılarla olmalı." diye konuştu.

Avn, Lübnan'ın Hristiyan ya da Müslüman tüm vatandaşları için tek vatan olduğunu, devletin anayasal ve güvenlik kurumları aracılığıyla ülkedeki tüm unsurların korunmasından sorumlu olduğunu dile getirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, "Herhangi bir tarafın iç işlerimize müdahalesini kabul etmiyoruz ve Lübnan sahasının, tüm Lübnanlıların yararına, hiçbir ayrım gözetilmeksizin güvenli ve istikrarlı kalmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Lübnan'daki aklıselim sahibi kişilerin, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını engellemesi ve ABD ile İsrail'in planlarına karşı koyması gerektiğini" söylemişti.

Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı silahsızlandırma kararına karşı çıkan Velayeti, Lübnan'daki direnişin, silahsızlandırılmayı hedefleyen komploların karşısında duracağını savunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de 6 Ağustos'ta katıldığı bir televizyon programında, İran'ın müttefiki Hizbullah'ın kararlarına desteğini dile getirmişti.

"Bu konudaki nihai karar Hizbullah'a ait olacaktır. Biz ona uzaktan destek veriyoruz ancak kararlarına müdahale etmiyoruz." diyen Erakçi, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının ilk defa gündeme gelmediğini söylemişti.

Hizbullah'ın "silah bırakması" meselesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini, bu yönde yapılan baskıları da kabul etmeyeceğini" ifade etmişti.

Hizbullah'tan 6 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada da, Nevvaf Selam hükümetinin silahların toplanması kararının "Lübnan'ı İsrail'e karşı direniş silahından mahrum bırakacağı" iddia edilerek, bu kararla "büyük bir hata yapıldığı" savunulmuştu.

Lübnan Bakanlar Kurulu ise 7 Ağustos'ta yaptığı yeni toplantıda, Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etmişti.

Şii Bakanlar ise Bakanlar Kurulu toplantısını terk etmişti.

Toplantıyı terk eden bakanlardan Çalışma Bakanı Muhammed Haydar, ABD önerisini onaylamadıkları için Bakanlar Kurulu toplantısından ayrıldıklarını ancak hükümetten çekilmediklerini söylemişti.

Enformasyon Bakanı Paul Markus, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı kararlarla ülkede istikrarı sağlamayı, devlet otoritesinin tesisini ve yeniden inşayı hedeflediğini ifade ederek, "Toprakların tamamında, Hizbullah dahil olmak üzere, silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık." demişti.

Kaynak: AA

