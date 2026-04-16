Avn ve Netanyahu Görüşmesi Bilinmiyor

AA'ya konuşan Lübnanlı 2 resmi kaynak, Avn ile Netanyahu arasında planlanan bir telefon görüşmesi olacağına ilişkin şu ana kadar herhangi bir bilgilerinin olmadığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan liderlerinin yaklaşık 34 yıl sonra görüşme gerçekleştireceğini açıklamıştı.