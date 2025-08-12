Avrasya Tüneli'nde Geçişler Kontrollü

Samatya'daki İSKİ Yağmur Suyu Tüneli deniz bağlantısı çalışması nedeniyle oluşan yoğunluktan dolayı Avrasya Tüneli'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişler kontrollü sağlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Sahil Yolu'nda İSKİ Yağmur Suyu Tüneli deniz bağlantısı çalışmasından dolayı oluşan yoğunluk nedeniyle Avrasya Tüneli'nde Anadolu-Avrupa yönünde kontrollü geçiş sağlandığı belirtildi.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişler tek gişeden sağlanırken, tünele bağlanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Tünelin Avrupa-Anadolu yönünde ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor.