 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Avrupa Birliği: (İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesi) Görevini yapan gazetecilerin fiziksel saldırıya uğramasını, keyfi tutuklanmalarını... - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Birliği: (İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesi) Görevini yapan gazetecilerin fiziksel saldırıya uğramasını, keyfi tutuklanmalarını...

Avrupa Birliği: (İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesi) Görevini yapan gazetecilerin fiziksel saldırıya uğramasını, keyfi tutuklanmalarını ve öldürülmelerini kınıyoruz.

Avrupa Birliği: (İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesi) Görevini yapan gazetecilerin fiziksel saldırıya uğramasını, keyfi tutuklanmalarını...
16.12.2023 - 17:11,
Abone Ol

Avrupa Birliği (AB), İsrail güçlerinin Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirini, Doğu Kudüs'te darbetmesine ilişkin, görev başındaki gazetecilerin fiziksel saldırıya uğramasını, keyfi tutuklanmalarını ve öldürülmelerini kınadığını bildirdi.

AB Komisyonu Dışişleri ve Güvenlik Politikası Başsözcüsü Peter Stano, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'un İsrail güçlerince Doğu Kudüs'te darbedilmesine ilişkin, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova'nın Gazetecilere Karşı İşlenen Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Günü dolayısıyla yaptıkları ortak açıklamayı hatırlattı.

Stano, AA kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın 1 Aralık'ta görev yaparken Gazze'ye yönelik bir hava saldırısında hayatını kaybetmesiyle ilgili de "Avrupa Birliği, Gazze Şeridi'nde gazeteciler ve diğer masum sivillerin ölmesinden esef duyuyor. Tüm taraflara, gazeteciler dahil sivillerin korunmasını güvence altına almaları çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Başsözcü Stano, Borrell ve Jourova'nın ortak açıklamalarında, gazeteciler ve medya çalışanlarının, gerçeklerin ortaya çıkması ve insan hakları için mücadelede oynadıkları önemli rolü takdir ettiklerini ve görevini yapan gazetecilerin fiziksel saldırıya uğramasını, keyfi tutuklanmalarını ve öldürülmelerini kınadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Anadolu Ajansı, Doğu Kudüs, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Birliği: (İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesi) Görevini yapan gazetecilerin fiziksel saldırıya uğramasını, keyfi tutuklanmalarını... - Son Dakika


17:06
Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü
16:44
Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor
16:26
Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06
Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38
Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35
Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14
Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış

Son Dakika
17:06 Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü
16:44 Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor
16:26 Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06 Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38 Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35 Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14 Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
15:05 İsrail, Gazze'de yarı çıplak halde gözaltına aldığı Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış
14:52 Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 18:02:38. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Birliği: (İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesi) Görevini yapan gazetecilerin fiziksel saldırıya uğramasını, keyfi tutuklanmalarını... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement