Avrupa Birliği: (İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesi) Görevini yapan gazetecilerin fiziksel saldırıya uğramasını, keyfi tutuklanmalarını...

Avrupa Birliği (AB), İsrail güçlerinin Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirini, Doğu Kudüs'te darbetmesine ilişkin, görev başındaki gazetecilerin fiziksel saldırıya uğramasını, keyfi tutuklanmalarını ve öldürülmelerini kınadığını bildirdi.

AB Komisyonu Dışişleri ve Güvenlik Politikası Başsözcüsü Peter Stano, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'un İsrail güçlerince Doğu Kudüs'te darbedilmesine ilişkin, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova'nın Gazetecilere Karşı İşlenen Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Günü dolayısıyla yaptıkları ortak açıklamayı hatırlattı.

Stano, AA kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın 1 Aralık'ta görev yaparken Gazze'ye yönelik bir hava saldırısında hayatını kaybetmesiyle ilgili de "Avrupa Birliği, Gazze Şeridi'nde gazeteciler ve diğer masum sivillerin ölmesinden esef duyuyor. Tüm taraflara, gazeteciler dahil sivillerin korunmasını güvence altına almaları çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Başsözcü Stano, Borrell ve Jourova'nın ortak açıklamalarında, gazeteciler ve medya çalışanlarının, gerçeklerin ortaya çıkması ve insan hakları için mücadelede oynadıkları önemli rolü takdir ettiklerini ve görevini yapan gazetecilerin fiziksel saldırıya uğramasını, keyfi tutuklanmalarını ve öldürülmelerini kınadıklarını kaydetti.