Avrupa Birliği, Ukrayna Yardım Fonu\'na 5 Milyar Euro Tahsis Etti

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ÇEKİM TARİHİ: 18 Mart 2024

1. Europa ve Justus Lipsius binalarından çeşitli görüntüler

2. Dışişleri Konseyi'nden çeşitli görüntüler

3. Brüksel ve Strazburg'da Avrupa Parlamentosu önündeki Ukrayna ve AB bayraklarından çeşitli görüntüler

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Pazartesi günü Ukrayna Yardım Fonu'nun oluşturulmasını onaylayarak bu fona 5 milyar euro (5,4 milyar ABD doları) tahsis etti.

Karar, bakanların Ukrayna'ya AB desteğini ve Ortadoğu'daki durumu değerlendirdiği, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Konseyi toplantısında alındı.

Konseye göre söz konusu fon, AB'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin değişen ihtiyaçlarına "hem ölümcül hem de ölümcül olmayan askeri ekipman ve eğitim yoluyla" daha fazla destek sağlamasına olanak tanıyacak.

Avrupa Birliği, Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna çatışmasının başlamasından bu yana Ukrayna'ya 138 milyar euroyu aşkın destek verdi ya da taahhüt etti. Bunun 28 milyar euroluk kısmı ise askeri destekten oluşuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Brüksel'den bildiriyor. (XHTV)