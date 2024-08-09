Avrupa Borsaları Haftayı Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Haftayı Yükselişle Tamamladı

Avrupa borsaları, küresel piyasalarda yaşanan sarsıntının ardından başlayan toparlanma eğilimiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 artarak 8.168,1, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak 17.722,88, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 yükselerek 7.269,71 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 artışla 31.782,23 puan oldu.

09.08.2024 19:47
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Avrupa borsaları, küresel piyasalarda yaşanan sarsıntının ardından başlayan toparlanma eğilimiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,57 artışla 499,19 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 artarak 8.168,1, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak 17.722,88, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 yükselerek 7.269,71 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 artışla 31.782,23 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.16 itibarıyla yerinde seyrederek 1,092 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, hafta başında ABD'de resesyon endişelerinin hızla artmasıyla başlayan güçlü satış baskısının ardından sert biçimde sarsılmış, Avrupa borsaları da hızla değer kaybetmişti.

Avrupa piyasaları, pazartesi görülen düşüşün ardından toparlanma eğilimine girmişti.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da temmuz ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 0,3, yıllık yüzde 2,3 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Kaynak: AA

Almanya, İtalya, Fransa, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Borsaları Haftayı Yükselişle Tamamladı - Son Dakika

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