Avrupa'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Her Yıl 175 Binden Fazla Kişi Hayatını Kaybediyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2000-2019 döneminde Avrupa'da her yıl 175 binden fazla kişinin aşırı sıcak nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'da sıcaklıkların küresel ortalamanın yaklaşık 2 katı hızla arttığını belirtti.

Kluge, DSÖ'nün 6 bölgesi arasında en hızlı ısınan bölgenin Avrupa olduğuna dikkati çekti.

Avrupa bölgesinde yer alan 53 ülkenin vatandaşlarının "aşırı sıcaklıkların bedelini ödediğini" belirten Kluge, ısı stresinin bölgede iklime bağlı ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olduğuna işaret etti.

Kluge, "Aşırı sıcaklıklar, kardiyovasküler, solunum ve serebrovasküler hastalıklar, ruh sağlığı ve diyabetle ilgili durumlar da dahil olmak üzere kronik durumları daha da kötüleştirmektedir." ifadesini kullandı.

Avrupa'da ısıya bağlı ölümler yüzde 30 arttı

Küresel ısınma nedeniyle dünya genelinde 2000-2019 döneminde her yıl yaklaşık 489 bin sıcağa bağlı ölüm meydana geldiği bilgisini veren Kluge, ölümlerin yüzde 36'sının Avrupa'da gerçekleştiğine dikkati çekti.

Kluge, söz konusu dönemde Avrupa'da her yıl 175 binden fazla kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini, bu sayının, sıcaklığa bağlı ölümlerde son 20 yılda yüzde 30 artış anlamına geldiğini belirtti.

Aşırı sıcaklıklar nedeniyle ölümlerin artabileceği uyarısında bulunan Kluge, bunu önlemek için kapsamlı planların geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kluge, "Sıcak havanın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri iyi halk sağlığı uygulamalarıyla büyük ölçüde önlenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'nün Afrika, Amerika, Güney Doğu Asya, Avrupa, Doğu Akdeniz ve Batı Pasifik olmak üzere 6 çalışma bölgesi bulunuyor.

Avrupa bölgesi, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi Orta Asya ülkeleriyle birlikte Avrupa ve Kafkasya'daki 53 ülkeyi kapsıyor.