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Avrupa'da Çiftçiler Arasında Domates Tartışması - Son Dakika
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Avrupa'da Çiftçiler Arasında Domates Tartışması

Avrupa\'da Çiftçiler Arasında Domates Tartışması

Avrupa'da çiftçilerin eylemleri, Fransa ile İspanya arasında domates üzerinden siyasi tartışmalara yol açtı. Fransa Ekoloji Bakanı'nın İspanya'da üretilen domatesleri eleştirmesi ve Fransa Başbakanı'nın İspanya'yı suçlaması polemiğe neden oldu. İspanya Başbakanı ise eleştirilere karşı çıkarak İspanyol domateslerinin rakipsiz olduğunu savundu. Fransız çiftçiler ise AB tarım politikasının değiştirilmesini ve ithal ürünlere kısıtlama getirilmesini talep ediyor. İspanya'da da çiftçiler benzer sebeplerle eylemlere başladı ve protestolarını sürdürme kararı aldılar.

02.02.2024 19:59
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Avrupa'da çiftçilerin günlendir süren eylemleri, Fransa ile İspanya arasında "domates" üzerinden siyasi tartışmaya dönüştü.

Eski Fransa Ekoloji Bakanı Segolele Royal'ın hafta içinde katıldığı bir televizyon programında İspanya'da üretilen domatesler için "yenilmez" ve "sahte organik" ifadelerini kullanması ve Fransa Başbakanı Gabriel Attal'ın İspanya'yı "sağlıksız tarım ürünleri yetiştirilmesine izin vererek haksız rekabet yaratmakla" suçlaması polemiğe yol açtı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanyol tarım ürünlerine getirilen eleştirilerin "temelsiz" olduğunu savunarak, eski Fransız Bakan Royal'ı "şimdiye kadar deneme şansına sahip olmadığı domateslerden tatmak için İspanya'ya davet edeceğini" söyledi.

Sanchez, "Tattığı zaman görecek İspanyol domatesleri rakipsizdir, rakipsiz." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikasının değiştirilmesini, AB dışı ülkelerden gelen ürünlere kısıtlama ve denetleme getirilmesini, enflasyona göre fiyatların, maaşların daha da artırılmasını isteyen ve tarladan çıkan ürünlerin katlanan fiyatlarla raflarda yer aldığı savunarak günlerdir ülkelerinde ve son olarak Brüksel'de eylemler yapan Fransız çiftçiler, protestolarında İspanyol ve İtalyan ürünlerini de hedef almıştı.

İstatistiklere göre yıllık sebze ve meyve tüketiminin yüzde 40'ını İspanya ve İtalya'dan ithal eden Fransa'da, çiftçiler, bu iki ülkeyi "haksız rekabetle" suçluyor.

İspanyol çiftçiler protestolarına devam edecek

Diğer yandan Fransa'daki çiftçilere benzer sebeplerle İspanya'da da küçük çaplı eylemlere başlayan çiftçiler, İspanya Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas ile bugün yaptıkları görüşmenin ardından protestolarını sürdürme kararı aldı.

Bakan Planas tarafından ikna edilemeyen çiftçiler, 13 Şubat'ta Katalonya'da, 21 Şubat'ta da başkent Madrid'de traktörlerle yol kesme eylemleri yapacaklarını duyurdu.

Kaynak: AA

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İspanya, Fransa, Avrupa Birliği, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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