Avrupa Günü, Ankara'da Kutlandı

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Atanmış Büyükelçi Aivo Orav, Avrupa Günü vesilesiyle Ankara'da düzenlenen resepsiyonda konuştu.

AB'nin temellerinin atıldığı 9 Mayıs Avrupa Günü, AB-Türkiye Delegasyonu'nun ev sahipliğindeki resepsiyon ile bugün Ankara CerModern'de kutlandı. Resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı.

Resepsiyondan önce "Maddeyi Dönüştürmek" ve "İz" isimli dijital fotoğraf sergilerin açılışı yapıldı. Sergi açılışında konuşan Orav, sanatçıları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Dijital medyayı yenileyici bir biçimde kullanmaları, iklim değişikliği gibi küresel sınamaları, yaratıcılık ve derinlikle ele almalarını sağladığını dile getirdi. 17 Mayıs'a kadar serginin açık olacağını belirten Aivo, "Tekrar Türkiye'ye dönmekten ve bir diplomat olarak burada çalışmaktan çok mutluyum. Türkiye'de basın mensuplarıyla bir araya gelmeyi ve önemli konular üzerinde görüş alışverişinde bulunmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Sergi açılışından sonra AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Atanmış Büyükelçi Aivo Orav ve eşi Mare Orav konukları karşıladı. İstiklal Marşı ve AB Marşı'nın okunmasını açış konuşmaları takip etti.

Orav şunları kaydetti:

"AB, çatışmalarla dolu bir geçmişi iş birliğine dayalı bir geleceğe dönüştürmek için hayata geçirilmiş bir batı projesidir Avrupa Günü'nü, NATO'nun kilit bir müttefiki ve AB sürecinde önemli bir aday ülke olan Türkiye ile kutlamaktan onur duyuyoruz. Günümüzün belirsizliklerle dolu dünyasında Türkiye, Avrupa için hayati bir ortaktır. Birlikte bizi tanımlayan değerleri koruyor, barış ve refahı ileriye taşıyoruz."

Ortaklıklar kurmak, değerlerimizin arkasında durmak demektir. Zorluklara birlikte göğüs germek demektir, Avrupa Günü'nde vizyonumuzu yeniden teyit ediyoruz: bir bütün olan, özgür ve barış içindeki bir dünyayı olduğu gibi görmek zorundayız. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş acımasız ve hukuka aykırıdır, Siviller her gün acı çekiyor, Eğer saldırganlık orada kazanırsa, bu hepimizi tehdit eder.

Orta Doğu, çatışmalar ve ekonomik krizlerle alevler içinde. Ancak Türkiye, bir istikrar adası ve diplomasi için bir köprü olmaya devam ediyor. Gerilimi azaltmak ve arabuluculuk yapmak için çaba sarf ediyorsunuz. Bu yıl Ankara'da NATO müttefiklerini ve Antalya'da iklim Zirvesi kapsamında tüm dünyayı ağırlamanız, rolünüzü her zamankinden daha hayatı kılıyor.

Hiçbir ülke, iklim veya güvenlik gibi küresel krizleri tek başına çözemez. Barışa, reformlara ve dirençlilige yatırım yapmaya birlikte devam edeceğiz Başarılarımızla gurur duyabiliriz. Ortaklığımız sonuç veriyor. Türkiye'deki AB projeleri, yeniliği ve yeşil dönüşümü teşvik ediyor. Geçen yıl ikili ticaretimiz rekor seviyeye ulaştı. Depremlerin ardından yeniden inşa çalışmalarında veya orman yangınlarıyla mücadele ederken dayanışma içinde hareket ediyoruz. Bu çabalar hepimizi daha güçlü kılıyor.

Avrupa'nın geleceği ortaktır. AB'nin genişlemesi, barışa yapılan bir yatırımdır. Aday ülke ve NATO müttefiki olarak Türkiye, bu vizyonun merkezindedir. Mustafa Kemal Atatürk şu sözleriyle bunu en güzel şekilde ifade etmi?tir: İnsanlık tek bir vücuttur. Her millet, onun bir parçasıdır.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay şöyle konuştu:

"Her yıl 9 Mayıs'ta, Schuman Deklarasyonu'nda ortaya koyulan vizyonu, diğer bir ifadeyle Avrupa'yı çatışmaların yaşandığı bir coğrafyadan bir barış birliğine dönüştüren vizyonu anıyoruz. Bugün, AB Delegasyonu sayesinde Avrupa Gününü, sanat yoluyla, doğal ve kültürel mirasımızın zenginliğini vurgulayan ve bu zenginliği geleceğe taşıyan iki dijital sergiyle kutluyoruz."

Avrupa'nın zenginliği çeşitliliğinde yatmaktadır. Avrupa en güçlü halini her zaman, çe?itliliğini kucakladığında ve kültürler arasında köprüler kurduğunda almıştır. Türkiye, olağanüstü tarihi ve dinamik toplumuyla, özgün Avrupa kimliğinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Belirsizliğin ve bölünmüşlüğün damgasını vurduğu bir dünyada Avrupa Günü, bize Avrupa' nın gerçek anlamda ne olduğunu ve ne olmayı hedeflediğini hatırlatan bir pusula görevi görmelidir.

Bu istikrarsız ortamda Türkiye, NATO'daki aktif rolü, Avrupalı kimliği, Avrupa kurumlarıyla entegrasyonu ve AB üyeliğine olan bağlılığı göz önünde tutulduğunda güvenilir bir dayanak noktası olarak öne çıkmaktadır. Cumhurbaşkanımızın son zamanlarda vurguladığı gibi, bugün mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir; mesele, Brükselin geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir, kendini nerede gördüğüdür. Ortak bir gelecek için kaydedilecek ilerleme, tüm işbirliği alanlarında Türkiye-AB ilişkilerinin tam potansiyelinin ortaya çıkarılmasına bağlı olacaktır."