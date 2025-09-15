Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Ataşehir'de Farkındalık Etkinlikleri Düzenlenecek

(İSTANBUL) - Her yıl 16 ile 22 Eylül 2025 tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Ataşehir'de de çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlenecek. Sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve çevre dostu ulaşım seçenekleriyle tanışmasını sağlamak amacıyla hazırlanan etkinlikler, "Herkes için Hareketlilik" temasıyla oluşturuldu.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) 2018 yılından bu yana ulusal koordinatörlüğünü yürüttüğü ve her yıl farklı bir tema etrafında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2025 yılı teması, "Herkes için Hareketlilik" olarak belirlenmişti. Yüksek maliyetler veya ulaşım seçeneklerinin yetersizliği gibi durumlar karşısında insanların iş, eğitim ve temel hizmetlere erişimlerinin kısıtlanması "ulaşım yoksulluğu" olarak biliniyor.

Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirilen projenin "Herkes için Hareketlilik" teması kapsamında düzenlenen etkinliklerle; konumu, cinsiyeti veya yetileri ne olursa olsun herkes için erişilebilir, uygun maliyetli, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım sağlanmasına dikkat çekilecek.

Sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda vatandaşlara farkındalık kazandırmayı amaçlayan etkinliklerin Ataşehir'de gerçekleşecek programı kapsamında 16 ile 22 Eylül 2025 tarihleri arasında ilçede konserler, film gösterimleri, spor aktiviteleri, oyunlar ve atölyeler düzenlenecek.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın Ataşehir programı, şöyle olacak:

16 Eylül Salı – Açılış Günü

Basketbol Challenge Saat: 11.00 Yer: Metropol AVM önü

Yetişkinler için Zumba Saat: 19.30 Yer: Kayışdağı Mah./ Zeynel Özdemir 80. Yıl Cumhuriyet Parkı

Parkta Müzik Var Etkinliği: "Onur Güney Kumaş" konseri

Saat: 20.00 – 21.30 Yer: Kayışdağı Mah./ Zeynel Özdemir 80. Yıl Cumhuriyet Parkı

17 Eylül Çarşamba – Çocuk ve Gençlik Günü

Atölyeler: Çocuklara yönelik karbon ayak izi ve çevre bilinci atölyesi Saat: 10.00 Yer: Ferhatpaşa Mah./ İstanbul İnovatif Çevre Eğitim Merkezi (İÇEM)

Pazarda Spor Aktivitesi Saat: 13.00 Yer: Küçükbakkalköy Halk Pazarı

Çocuklar için Zumba Saat: 19.00 Yer: Örnek Mah./ Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Parkı

Çocuk Sinema Günleri: "RİO 2" Film Gösterimi Saat: 19.30 Yer: Örnek Mah./ Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Parkı

18 Eylül Perşembe – Hep Birlikte Hareket Günü

Sabah Sporları: Parklarda yoga, pilates ve zumba etkinlikleri Saat: 10.00 Yer: Atatürk Mah. Amfili Park

Erişilebilir Oyun ve Spor Etkinliği: Engelli bireylerle gönüllü gençlerin birlikte spor aktiviteleri Saat: 16.00 Yer: İBB Deprem Parkı

19 Eylül Cuma – Sağlıklı Yaşam Günü

Yaş Almış Bireyler için Egzersiz Saat: 13.00 Yer: 30 Ağustos Emekli Kültür Evi

Belediye Personeli için Masa Başı Egzersizleri (Online)

Saat: 13.15-13.30

Caz ve Sinema Günleri: "Ercüment Orkut Trio" Caz Konseri Saat: 19.30 Yer: Atatürk Mah./ Atapark

Caz ve Sinema Günleri: "Soul" Film Gösterimi Saat: 21.15 Yer: Atatürk Mah./ Atapark

20 Eylül Cumartesi - Spor ve Etkinlik Günü

Belediye Personeli Masa Tenisi Turnuvası Saat: 12.00 Yer: İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi

Caz ve Sinema Günleri: "Sibel Köse Quintet" Caz Konseri Saat: 19.30 Yer: Atatürk Mah./ Atapark

Caz ve Sinema Günleri: "Yesterday" Film Gösterimi Saat: 21.15 Yer: Atatürk Mah./ Atapark

21 Eylül Pazar - Sürdürülebilir Yaşam ve Eğlence Günü

Sandalye Kapmaca Saat: 18.30 Yer: Amfili Park

"Why We Cycle" Film Gösterimi Saat: 19.30 Yer: Amfili Park

22 Eylül Pazartesi – Otomobilsiz Kent Günü (Kapanış)

"Yayalaştırılmış Alan Deneyimi": Belirlenen bir sokak bir günlüğüne araç trafiğine kapatılarak; çocuklar için "Oyun Sokağı"na dönüştürülecek.

Saat: 15.00 - 17.00