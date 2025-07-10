Avrupa İmamlar Konseyi'nden İsrail Ziyaretine Kınama

Avrupa İmamlar Konseyi isimli kuruluş, kendini "Avrupalı imamlar" olarak tanımlayan grubun, İsrail'e yaptığı ziyareti kınadı.

Avrupa İmamlar Konseyinin yazılı açıklamasında, "sözde imamlar" olarak tanımlanan bir grubun, İsrail'e yaptığı ziyaret şiddetle kınandı.

Bu eylemin temel İslami ilkelere ve Filistin halkıyla dayanışmaya ihanet olarak nitelendirildiği açıklamada, Gazze'ye yönelik devam eden saldırılar nedeniyle küresel çapta yankı bulan tepkiler üzerine, heyetin işgalci İsrail devletindeki "suçlularla" görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Sözde imamların işgalci İsrail devletine yaptığı ziyaret ve suçlularla görüşmeleri hakkındaki medyaya yansıyanlar bizi şok etti." denildi.

Eylemin "herhangi bir insani veya ahlaki duyarlılıkla tamamen çeliştiği" vurgulanan açıklamada, ziyarete katılan kişilerin "Avrupalı ??Müslümanlar arasında tanınmayan" kişiler olduğu ve "herhangi bir saygın dini kurum veya güvenilir İslami örgütle" hiçbir bağlantısının olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, ziyaretin "şüpheli amaçlara hizmet etmeyi hedefleyen kışkırtıcı ve gösterişli doğasını açıkça ortaya koyduğu" ve kıta genelinde Filistinlileri desteklemek için protesto ve gösteriler düzenleyen Avrupa'daki Müslümanların tutumunu temsil etmediği dile getirildi.

Açıklamada ayrıca tüm imamlar, alimler, aktivistler ve vicdan sahibi insanlara "mazlum Filistin halkına destek çabalarını yoğunlaştırmaları ve Gazze'deki soykırım ve etnik temizlik savaşına karşı koymaları" çağrısında bulunuldu.

"Ücretli veya yanlış yönlendirilmiş kişiler aracılığıyla bilinci çarpıtma ve temel ilkeleri baltalama" girişimlerine karşı da uyarıda bulunulan açıklamada, "Allah'tan, Filistinli kardeşlerimizin gönüllerine kuvvet vermesini, Gazze halkına zalimlere karşı zafer bahşetmesini, onları evlerine ve yaşamlarına güven ve onur içinde döndürmesini dileriz." ifadesi kullanıldı.