Avrupa İnsani Forumu\'nda Küresel İnsani Yardım Aktörleri Siyasi İrade Çağrısı Yaptı

Avrupa Birliği'nin (AB) Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği "Avrupa İnsani Forumu"nda küresel insani yardım aktörleri, Gazze'den Myanmar'a insani krizlerin çözümü için siyasi irade gerektiğini belirterek, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.
AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı Belçika'nın ev sahipliğinde 3'üncüsü düzenlenen Avrupa İnsani Forumu başladı.
AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, açılıştaki konuşmasında son bir yıl içinde küresel insani krizin kontrolden çıktığını belirterek, "2023'te Gazze'den Ukrayna'ya, Sudan'a ve ötesine kadar görebileceğimiz gibi, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en yüksek sayıda aktif çatışmaya tanık olduk." dedi.
2023'te şimdiye kadarki en kötü iklim kaynaklı felaketlerin de görüldüğüne dikkati çeken Lenarcic, dünya genelinde 300 milyona yakın insanın yardıma muhtaç durumda olduğunu vurguladı.
Lenarcic, "Bu muazzam zorluğun en basit çözümü var. Bu, siyasi iradeye bağlıdır. Durumu düzeltmek ve insani sorumluluklarını yerine getirmek hükümetlerin elindedir." ifadelerini kullanarak, öncelikli olarak yapılması gerekenin finansmanı artırmak olduğuna işaret etti.
Gazze ve Batı Şeria'daki çocuklar için eylem çağrısı
Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez de forumda özellikle "unutulmuş ve yetersiz finanse edilen" krizlere odaklanılacağını belirtti.
Çatışmaların yol açtığı ihtiyaçların, insani bağışların büyük oranda gerisinde kaldığının altını çizen Gennez, "Şimdi harekete geçmeliyiz." dedi.
Gennez, "Bu sistemi birkaç bağışçının tek başına taşıması mümkün değil. Hepimizin, sivillerin korunmaya ihtiyaç duyduğu her yerde, tüm devletlere, kişilere veya gruplara uluslararası insancıl hukuka tamamen saygı duyması ve uyması çağrısında bulunma sorumluluğumuz var." diye konuştu.
Gazze'deki duruma değinen Gennez, "İnsani çabaların yanı sıra güçlü siyasi çabalara da ihtiyaç duyulan bu krizi unutamayız. Bu nedenle Gazze ve Batı Şeria'daki çocuklara yönelik eylem çağrısında bulunuyorum. Hepinizi güçlü bir şekilde aramıza katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Siyasi irade gerektiği mesajı
Birleşmiş Milletler (BM) Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de Gazze, Ukrayna, Sudan, Yemen, Kongo ve Myanmar gibi bölgelerde sivillerin ve insani yardım görevlilerinin öldürüldüğüne dikkati çekti.
Griffiths, insani yardıma erişime bir seçenek gibi yaklaşıldığını hatta gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmenin aslında savaş silahı olarak kullanıldığını söyledi.
Bu çatışmalar neticesinde yerinden edilmiş insanların çürümeye yüz tutmuş kamplarda kaldığına sık sık şahit olunduğunu belirten Griffiths, insani yardım sisteminde erişim ve dağıtımın daha etkili hale getirilmesi için değişiklikler gerektiğini anlattı.
Griffiths, hayatı boyunca "dünyanın bu kadar kötü durumda olduğu" bir dönemin daha yaşanmadığını ifade ederek, "Uzun süren karmaşık siyasi krizlerle karşı karşıyayız. Siyasi iradeye ihtiyacımız var. Buna şiddetle ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger de şunları kaydetti:
"Gazze'den Ukrayna'ya, Sudan'a, Yemen'e ve Kongo'ya, ICRC silahlı çatışmalarda sivillerin korunmasında küresel çapta bir başarısızlığa tanık oluyor. Devletler, bu dayanılmaz acıyı önlemek ve en aza indirmek için uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini acilen yerine getirmelidir. İnsani yardım eylemi, siyasi çözüm eksikliğinin yerini almamalı ve dikkatleri bu çözüm eksikliğinden uzaklaştırmamalı."
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