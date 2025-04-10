Avrupa Konseyi'nden CHP'ye Destek ve Tutuklamalara Tepki

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu, CHP'nin 6 Nisan'da gerçekleştirilen 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik ederken, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve beraberinde çok sayıda kişinin tutuklanma dalgasını "Türkiye demokrasisi açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu" belirtti.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu olarak, son kurultayından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) ve yeniden oy birliğiyle Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik ederiz. Türkiye'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yüzün üzerinde kişinin tutuklanmasını da içeren son tutuklama dalgası, Türkiye demokrasisi açısından kritik bir dönüm noktasına işaret etmektedir.

"Siyasal haklarını kullandıkları için hedef alınan herkesle dayanışma içindeyiz"

Muhalefet liderlerinin Türkiye'de son dönemde gözaltına alınmasını yakından takip ediyoruz. Bu durum, yargının bağımsızlığı ve demokratik güvencelerin zayıflaması konusundaki ciddi kaygılar yaratmıştır. Gizli tanık kullanımı ve siyasi saiklerle açılan davalar, hukukun üstünlüğünü zedelerken meşru demokratik muhalefeti susturmaktadır. Siyasal haklarını kullandıkları için hedef alınan herkesle dayanışma içindeyiz ve Türkiye makamlarını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz.

Türkiye'nin, demokratik normlara ve uluslararası standartlara olan taahhütlerine bağlı kalması hayati önem taşımaktadır. Siyasi figürlerin keyfi biçimde gözaltına alınması ve temel özgürlüklerin kısıtlanması, demokratik olduğunu iddia eden bir sistemde yeri olmayan uygulamalardır. Bir milletin gücü, adaleti sağlama, temel hakları koruma ve halkın kendi geleceğini özgürce belirlemesine olanak tanıma kapasitesinde yatar. Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'daki ilçe belediye başkanlarının ve barışçıl protesto haklarını kullandıkları için gözaltına alınan gençlerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz."