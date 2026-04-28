Avrupa Kurumlarından Türkiye'ye Yerel Demokrasi Uyarısı
Avrupa Kurumlarından Türkiye'ye Yerel Demokrasi Uyarısı

28.04.2026 09:10
Beş Avrupa kurumu raportörü, Türkiye'deki yerel demokrasi endişelerini içeren ortak bir mektubu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye gönderdi. Mektupta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun ikinci yılı ve muhalefete bağlı yerel temsilcilerin tutukluluğu eleştirildi.

Avrupa kurumları raportörleri, Türkiye'deki yerel demokrasiye ilişkin endişelerini içeren ortak bir mektup kaleme aldı. İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü temalarına vurgu yapılan yazı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye hitaben gönderildi.

Mektupta, Avrupa kurumlarının yetkilileri, Türkiye'deki sorunların üstesinden gelmek için birlikte çalışma çağrısında bulundu ve ülkenin demokratik yükümlülüklerini yerine getirmesine daha fazla destek verme taahhüdünü vurguladı. Farklı Avrupa kurumlarının böyle ortak bir girişimde bulunması nadir görülüyor.

Mektupta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu yargılanmasının ikinci yılına girdiği ve muhalefete bağlı birçok yerel seçilmiş temsilcinin uzun süredir tutuklu olduğu hatırlatıldı. 'Mevcut durum, seçmenlerin temsilcilerini özgürce seçme hakkını zedeleyerek genel olarak demokrasiyi zayıflatmaktadır' ifadesi kullanıldı.

Mektubu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye Raportörleri Lord David Blencathra ve Yves Cruchten, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden Bryony Rudkin, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve Avrupa Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Jelena Drenjanin imzaladı.

Türkiye, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konularında Avrupa kurumlarının eleştirilerine genellikle yanıt vermiyor. Eleştirileri içeren raporlar çoğunlukla 'gelişmeleri görmezden gelen', 'objektif olmayan' ve 'haksız, temelsiz' olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İçişleri Bakanı, Ekrem İmamoğlu, Demokrasi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Kurumlarından Türkiye'ye Yerel Demokrasi Uyarısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Avrupa Kurumlarından Türkiye'ye Yerel Demokrasi Uyarısı - Son Dakika
