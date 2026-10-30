Avrupa Merkez Bankası politika faizlerini sabit tuttu, karar Frankfurt'ta açıklandı

Avrupa Merkez Bankası politika faizlerini sabit tuttu, karar Frankfurt'ta açıklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrupa Merkez Bankası, perşembe günü temel politika faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek sabit tutma kararı aldı. Başkan Christine Lagarde, Almanya'nın Frankfurt kentindeki banka genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
FRANKFURT, 30 Ekim (Xinhua) -- Almanya'nın Frankfurt kentindeki Avrupa Merkez Bankası Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, 29 Ekim 2026.
Avrupa Merkez Bankası, perşembe günü temel politika faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. (Fotoğraf: Avrupa Merkez Bankası/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua
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