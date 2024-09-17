Avrupa Miras Günleri Başladı

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(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" başlıklı fotoğraf sergisi açıldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Avrupa Miras Günleri, AB Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" başlıklı fotoğraf sergisi ile başladı. Sergi açılışına, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas ve Polonya geçici Maslahatgüzarı Radoslaw Sadowski de katıldı.

Sergide, AB ve birlik üyesi devletler tarafından Türkiye iş birliği ile yürütülen "ortak kültürel miras projelerinden" çarpıcı kareler yer alıyor. Türkiye genelinde 18 şehri kapsayan kültürel yapı ve projelerden kareler içeren fotoğraf seçkisi Polonya Büyükelçiliğinin dış çitlerinde sergileniyor. Avrupa Miras Günleri kapsamında çeşitli etkinlik ve sergilerle 21 ve 22 Eylül 2024 tarihlerinde, büyükelçilikler, müzeler, vakıflar, üniversiteler ve dernekler olmak üzere 20'den fazla merkezde devam edecek. Avrupa Miras Günleri bu yıl "Ankara sevdalısı olacaksınız" sloganıyla düzenleniyor.

Sergi açılışına katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, Avrupa Miras Günleri'nin AB'nin, Türkiye'nin kültürel mirasına verdiği önem çerçevesinde düzenlendiğini ifade ederek, "Avrupa Birliği, 2008 yılında UNESCO tarafından listeye alınan Göbeklitepe Dünya Mirası alanındaki iki kalıcı çatı örtüsünün yapımını finanse etmek de dahil olmak üzere, kültürel mirasın korunması çabalarına önemli destekler sağlamıştır" dedi.

Polonya geçici Maslahatgüzarı Radoslaw Sadowski ise sergilenen fotoğrafların Avrupa ve Türkiye arasındaki "ortak mirasa" dikkat çektiğini belirtti. Radoslaw, "Her birinizi bu fotoğrafların ardında yatan hikayeleri keşfetmeye, her bir proje için sarf edilen çabayı ve özveriyi takdir etmeye ve bizi birleştiren kalıcı bağlar üzerinde düşünmeye davet ediyorum. Bu olağanüstü eserler koleksiyonu, ortak mirasımızı ve bizi birbirimize bağlayan değerleri kutlamak için eşsiz bir fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.