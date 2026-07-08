Avrupa'nın Savunma Güçlendirilmesi Vurgusu - Son Dakika
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Avrupa'nın Savunma Güçlendirilmesi Vurgusu

08.07.2026 11:37
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Hollanda, Lüksemburg ve Kuzey Makedonya liderleri Avrupa savunma kapasitesini güçlendirmeyi vurguladı.

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ve Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova, Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ile ittifak içindeki birliğin korunması ve ortak değerlere dayalı güçlü Avrupa'nın önemine vurgu yaptı.

Jetten, Frieden ve Siljanovska-Davkova, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hollanda Başbakanı Jetten, geçen yıl boyunca Avrupa'nın daha fazla birlik içinde hareket ederek kıtayı daha iyi koruyabileceğini ve daha güçlü bir yapı oluşturulabileceğini gösterdiğini belirtti.

Jetten, "Gördüğünüz gibi, savunma harcamalarımızı üç katına çıkardık. Diğer birçok ülke de bu harcamaları büyük ölçüde artırdı ve son birkaç gün içinde Avrupalı müttefikler arasında askeri işbirliğine yönelik pek çok anlaşma imzalandı, bu da daha güçlü bir Avrupa'nın hepimizin yararına olduğunu gösteriyor." dedi.

Avrupa'nın güvenliğinin yanı sıra ABD için de çalışıldığını söyleyen Jetten, bunun daha güçlü NATO ittifakının bir parçası olmak için ABD'nin menfaatine olduğunu ifade etti.

Jetten, son birkaç aydır Avrupa kıtasını kendi başına savunabilecek kapasiteye sahip olduklarını gösterdiklerini kaydederek, NATO'yu "yeniden yapılandırdıklarını" vurguladı.

"Birlikte daha güçlüyüz"

Lüksemburg Başbakanı Frieden de 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden beklentisinin ittifakın birliğini ortaya koyması olduğunu belirterek, "Birlikte daha güçlüyüz." diye konuştu.

Geçen yılki Lahey Zirvesi'nden bu yana Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırdığına işaret eden Frieden, "Ancak, önemli olan rakamın artırılması değil, o parayla bizi daha güçlü kılacak şeyler yapmaktır." ifadesini kullandı.

Frieden, bu kapsamda da her bir NATO ülkesinin belirli bir alanda uzmanlaşması gerektiğinin altını çizdi.

"En güçlü Avrupa, ilke ve değerlere dayalı barış ve demokrasi içinde yaşayan Avrupa'dır"

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova ise "Daha Güçlü Avrupa, Daha Güçlü NATO" sloganının "genişlemiş, birleşmiş ve daha güçlü Avrupa" anlamına geldiğini belirtti.

Siljanovska-Davkova, "En güçlü Avrupa, ilke ve değerlere dayalı barış ve demokrasi içinde yaşayan Avrupa'dır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Lüksemburg, Makedonya, Hollanda, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'nın Savunma Güçlendirilmesi Vurgusu - Son Dakika

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