Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcılığı için seçilen isimler belli oldu

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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcılığı için uygun görülen 14 isim Avrupa Birliği (AB) yanlısı gruplar arasından seçilirken, Parlamentoda güçlenen aşırı sağcı grupların adayları bu pozisyon için tercih edilmedi.

AP Genel Kurulu'nda yapılan oylama neticesinde yeni yasama döneminde başkan yardımcısı olarak görev yapacak 14 isim belirlendi.

Bu göreve seçilen isimler Katarina Barley, Esteban Gonzalez Pons, Martin Hojsik, Ewa Kopacz, Javi Lopez, Victor Negrescu, Pina Picierno, Christel Schaldemose, Nicolas Ştefanuta, Sabine Verheyen, Sophie Wilmes, Younous Omarjee, Antonella Sberna ve Roberts Zile oldu.

Böylelikle yeni başkan yardımcıları, AP'deki AB yanlısı Avrupa Halk Partisi (EPP), Sosyalist ve Demokratlar (S&D), Avrupa'yı Yenile (Renew Europe), Sol ve Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) gruplarının adaylarından seçilmiş oldu.

Öte yandan, Macar lider Viktor Orban'ın öncülüğünde kurulan aşırı sağcı Avrupa'nın Vatanseverleri'nin aday gösterdiği Klara Dostalova ve Fabrice Leggeri Parlamentonun idaresinde kendilerine yer bulamadı.

Almanya için Alternatif (AfD) partisinin başını çektiği aşırı sağcı "Egemen Ulusların Avrupası" grubunun adayı Ewa Zajackowska-Hernik de başkan yardımcılığı yarışında seçilemeyen bir diğer isim oldu.

Avrupa'nın Vatanseverleri beklediğini bulamadı

Avrupa'nın Vatanseverleri grubunun temsilcisi Alonso de Mendoza, 12 Temmuz'da düzenlenen basın toplantısında, 84 milletvekiliyle AP'nin en büyük 3. grubu pozisyonunda yer aldıklarına dikkati çekerek bu nedenle "en az 2 başkan yardımcılığı görevini üstlenmeyi beklediklerini" söylemişti.

Basında yer bulan EPP'nin "diğer liberal gruplarla ittifak kurarak aşırı sağcı grupları AP komiteleri ve idari pozisyonlardan uzak tutmaya çalıştığı" iddiaları aynı toplantıda EPP'nin temsilcisi Pedro Lopez de Pablo tarafından doğrulanmıştı.

AP'deki başkan yardımcılığı oylamasında da Avrupa'nın Vatanseverleri adaylarının bu girişim doğrultusunda seçilmediği tahmin ediliyor.

ECR, 2 başkan yardımcılığını kazandı

AB Komisyonu Başkanlığına bir dönem daha devam edebilmek için 18 Temmuz'da yapılacak oylamada çoğunluğun desteğine ihtiyaç duyan Ursula von der Leyen'in, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin 78 milletvekiline sahip grubu Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) ile zorlu pazarlıklar yaptığı biliniyordu.

ECR mensubu Antonella Sberna ve Roberts Zile'nin AP başkan yardımcılığına seçilmesinin bu pazarlıkların sonucu olduğu kulislerde yer alırken, bu gelişmenin her milletvekilinin bireysel kararını yansıtacak serbest oylamada von der Leyen'e oyları artırması bekleniyor.