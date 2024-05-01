Avrupa Şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avrupa Şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i Ziyaret Etti

Geniş Video İzle

Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kartallı boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i ziyaret etti. Çakıroğlu, Yüksel'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

01.05.2024 11:05  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda dördüncü kez finale kalan, üst üste üçüncü zaferini yaşayarak altın madalyayı Türkiye'ye kazandıran Kartallı boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Yarı finalde Bulgar rakibi Venelina Poptoleva'yı, finalde ise Anastasia Kool'ı yenerek Avrupa'dan şampiyon olarak yurda dönen Kartallı genç boksör Buse Naz Çakıroğlu için Kartal Belediyesi tarafından havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Genç sporcuyu büyük bir coşku ve sevinç ile karşılayarak kendisini tebrik eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Serkan Taş, şampiyon boksöre Başkan Yüksel adına çiçek takdiminde bulundu.

Havalimanındaki karşılama merasiminin ardından Kartal Belediyesi'ne gelen Buse Naz Çakıroğlu, Milli Takımlar Antrenörü Nazım Yiğit ve milli boksör Büşra Işıldar ile Yüksel'i makamında ziyaret etti.

"BİR KARTALLI OLARAK, BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL İLE GURUR DUYUYORUM"

Ziyarette, şampiyon boksör Buse Naz Çakıroğlu, Yüksel'e spor hayatı boyunca kendisine ve tüm genç sporculara sunduğu destekten dolayı teşekkürlerini sundu. Buse Naz Çakıroğlu, "Bir Kartallı olarak genç bir Başkan tarafından yönetilen bir ilçede yaşamaktan mutluluk ve gurur duyuyorum" dedi.

Yüksel ise Avrupa'dan şampiyonlukla dönen Kartallı boksör Buse Naz Çakıroğlu adının tüm dünya tarafından tanınacağını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün biz Kartallıların en büyük gurur günü. Buse Naz'ın şampiyonluk hikayesi tüm dünyada duyulmaya devam ediyor. Ne kadar mutlu olsak ve gurur duysak azdır. Eminim ki bu başarıların artarak devamı gelecek. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde, sportif başarıları ile gurur duyduğumuz genç kardeşlerimizin sayısının artarak devam edeceğini biliyorum. Bizler Kartal Belediyesi olarak, her zaman gençlerimizin ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Yüksel konuşmasının ardından Çakıroğlu ve milli boksör Büşra Işıldar'a Büyük Önder Atatürk'ün "Nutuk"u ile çiçek takdim etti.

Avrupa Şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel\'i Ziyaret Etti
Kaynak: ANKA

Buse Naz Çakıroğlu, Gökhan Yüksel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
10:15 Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane’de: Çatışma olsun istemiyoruz Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane'de: Çatışma olsun istemiyoruz
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
09:02 Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi Çok sayıda kişi gözaltına alındı Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
08:52 10 yıl sonra bir ilk Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı 10 yıl sonra bir ilk! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
09:15 Çin’de otoyol çöktü 19 ölü, 30 yaralı Çin'de otoyol çöktü! 19 ölü, 30 yaralı
08:14 Saraçhane Meydanı’nda hareketlilik Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı
06:08 İstanbul’da 1 Mayıs alarmı CHP ve DİSK’in çağrısı sonrası Taksim’e çıkan yollar kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs alarmı! CHP ve DİSK'in çağrısı sonrası Taksim'e çıkan yollar kapatıldı
01:44 Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti
23:51 Ankara’da kuvvetli sağanak Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı Ankara'da kuvvetli sağanak! Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 12:23:37. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement