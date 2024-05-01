Avrupa Şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel\'i Ziyaret Etti

Güncel

"Ankara\'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil"

Özgür Özel ve İmamoğlu DİSK ile beraber yürüyüşe geçti

(İSTANBUL) - Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda dördüncü kez finale kalan, üst üste üçüncü zaferini yaşayarak altın madalyayı Türkiye'ye kazandıran Kartallı boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Yarı finalde Bulgar rakibi Venelina Poptoleva'yı, finalde ise Anastasia Kool'ı yenerek Avrupa'dan şampiyon olarak yurda dönen Kartallı genç boksör Buse Naz Çakıroğlu için Kartal Belediyesi tarafından havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Genç sporcuyu büyük bir coşku ve sevinç ile karşılayarak kendisini tebrik eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Serkan Taş, şampiyon boksöre Başkan Yüksel adına çiçek takdiminde bulundu.

Havalimanındaki karşılama merasiminin ardından Kartal Belediyesi'ne gelen Buse Naz Çakıroğlu, Milli Takımlar Antrenörü Nazım Yiğit ve milli boksör Büşra Işıldar ile Yüksel'i makamında ziyaret etti.

"BİR KARTALLI OLARAK, BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL İLE GURUR DUYUYORUM"

Ziyarette, şampiyon boksör Buse Naz Çakıroğlu, Yüksel'e spor hayatı boyunca kendisine ve tüm genç sporculara sunduğu destekten dolayı teşekkürlerini sundu. Buse Naz Çakıroğlu, "Bir Kartallı olarak genç bir Başkan tarafından yönetilen bir ilçede yaşamaktan mutluluk ve gurur duyuyorum" dedi.

Yüksel ise Avrupa'dan şampiyonlukla dönen Kartallı boksör Buse Naz Çakıroğlu adının tüm dünya tarafından tanınacağını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün biz Kartallıların en büyük gurur günü. Buse Naz'ın şampiyonluk hikayesi tüm dünyada duyulmaya devam ediyor. Ne kadar mutlu olsak ve gurur duysak azdır. Eminim ki bu başarıların artarak devamı gelecek. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde, sportif başarıları ile gurur duyduğumuz genç kardeşlerimizin sayısının artarak devam edeceğini biliyorum. Bizler Kartal Belediyesi olarak, her zaman gençlerimizin ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Yüksel konuşmasının ardından Çakıroğlu ve milli boksör Büşra Işıldar'a Büyük Önder Atatürk'ün "Nutuk"u ile çiçek takdim etti.