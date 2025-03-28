Avrupa Sosyalist Partisi Lideri Löfven, İmamoğlu'na Destek İçin İstanbul'da

(İSTANBUL) - Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Başkanı, önceki İsveç Başbakanı Stefan Löfven, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınarak tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'ye gelerek desteklerini iletti. İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile görüşen Lövfen, "Siyasi rakiplerin tutuklandığı böyle bir ortamda bu gibi hareketler, Avrupa Birliği üyelik sürecini hızlandırmak yerine maalesef ki geciktirecektir" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı tepkiler sürüyor.

İmamoğlu ile Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde görüşmelerine izin verilmeyen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Başkanı, önceki İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile Avrupa Parlamentosu'ndan milletvekilleri Katarina Barley, Dario Nardella ve Evin İncir, önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul İl Başkanlığı'nda bir araya geldi. Heyet, ardından İBB'nin Saraçhane'deki ana yerleşkesini ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ile CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın eşlik ettiği heyet, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile görüştü. Ziyaret sebeplerinin İmamoğlu ve yol arkadaşlarıyla dayanışma olduğuna vurgu yapan Löfven, şunları söyledi:

"Size ve Sayın İmamoğlu'na desteğimizi göstermek istedik. Sadece onlara değil; aynı zamanda diğer siyasi tutuklulara, gazetecilere, avukatlara ve duyduğumuz kadarıyla iş insanlarına destek göstermek.

Dünya genelinde demokrasi bir tehdit altında olduğu için bizim de kıtamızda güçlü bir şekilde bahsettiğimiz değerleri savunmaya devam etmemiz gerekiyor. Son olarak da biraz Avrupa perspektifinden bahsetmek istiyorum. Gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında da ifade ettiğimiz üzere biz Türkiye'yi önemli, büyük bir ülke olarak addediyoruz. Avrupa Birliği adaylığını onaylıyoruz ve Türkiye'nin AB üyesi olmasını istiyoruz ancak siyasi rakiplerin tutuklandığı böyle bir ortamda bu gibi hareketler, üyelik sürecini hızlandırmak yerine maalesef ki geciktirecektir. Bu nedenle Türkiye'nin üyeliğine destek olduğumu tekrar söylemek istiyorum ancak üyeliğin standartlarının karşılanması gerekiyor. Halkın da bu yönde bir iradesi varsa bu iktidara ve cumhurbaşkanına karşı kullanmaları ve bunu belirletmeleri gerekiyor diye düşünüyoruz."