Avrupa ülkeleri, Çin\'in Ulusal Gün tatilinde çok sayıda Çinli turisti ağırladı

Avrupa ülkeleri, Çin'in Ulusal Gün tatilinde çok sayıda Çinli turisti ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrupa ülkeleri, Çin'in Ulusal Gün tatili sırasında çok sayıda Çinli turisti ağırladı. Söz konusu tatil, Avrupa ülkelerinde Çinli turistlerin yoğun olarak ağırlandığı bir dönem oldu.
BARCELONA, BUDAPEŞTE 7 Ekim (Xinhua) -- Avrupa ülkeleri, Çin'in Ulusal Gün tatili sırasında çok sayıda Çinli turisti ağırladı.
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?