Avrupa Ülkeleri Suriyelilerin Sığınma Taleplerini Durdurdu

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(ANKARA) – İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Avusturya'nın aralarında bulunduğu Avrupa ülkeleri, Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin sığınma taleplerine ilişkin işlemlerin durdurulduğunu bildirdi.

İngiltere'nin de aralarında bulunduğu bir dizi Avrupa ülkesi, Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin iltica başvurularını askıya aldı. Mevcut durumu değerlendirdiklerini belirten İngiltere İçişleri Bakanlığı, Suriyelilerin sığınma taleplerine ilişkin kararları durdurduklarını açıkladı. Fransa İçişleri Bakanlığı da Suriyelilerin iltica taleplerini beklemeye aldığını belirtirken; Belçika, Hollanda, İsviçre, Danimarka, İsveç ve Norveç'teki yetkililer de benzer adımlar atacaklarını duyurdu.

Norveç göçmenlik yetkilileri, Suriyelilerin iltica başvurularının şimdilik ne reddedileceğini ne de onaylanacağını bildirdi. İtalya hükümeti, dünkü kabine toplantısının ardından diğer Avrupalı ortaklarıyla uyumlu olarak sığınma taleplerini askıya aldığını açıkladı. Avusturya'nın geçici hükümeti ise Suriyelilerden gelen tüm sığınma taleplerini durdurduğunu, Suriye'deki durumun temelden değişmesi nedeniyle mültecileri ülkelerine geri gönderme veya sınır dışı etme planları yaptığını bildirdi.