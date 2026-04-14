Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Ülkelerinden Lübnan'a Destek

14.04.2026 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Avrupa ülkesi, Lübnan halkına destek vererek bölgedeki çatışmaların sonlandırılmasını kınadı.

İngiltere, Fransa ve Belçika'nın da aralarında bulunduğu 15 Avrupa ülkesi ile Avustralya, İsrail'in Lübnan'a ve Hizbullah'ın ise İsrail'e yönelik saldırılarını kınayarak Lübnan halkı ve hükümetine tam destek verdiklerini açıkladı.

Avustralya, Belçika, Hırvatistan, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç, İngiltere ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanları, Lübnan konusunda ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Lübnan'ın da bölgedeki tansiyonu düşürme çabalarına dahil edilmesi gerektiği vurgulanarak, tüm taraflara kalıcı siyasi çözüm bulma çağrısı yapıldı.

Lübnan'da devam eden çatışmaların Orta Doğu'daki tansiyonu düşürme çalışmalarını riske attığı belirtilen açıklamada, "ABD'nin girişimleriyle Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn tarafından başlatılan İsrail'le doğrudan müzakere girişimini ve İsrail'in bunu kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm tarafları bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Doğrudan müzakerelerin Lübnan, İsrail ve bölgeye kalıcı güvenlik getireceği kaydedilen açıklamada, katılımcı ülkelerin her türlü desteği vermeye hazır olduğu bildirildi.

Hizbullah'ın ve İsrail'in saldırılarının kınandığı ve sonlandırılması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Ayrıca İsrail'in Lübnan'da 8 Nisan'da gerçekleştirdiği ve Lübnanlı makamların açıkladığı son bilgilere göre 350'den fazla kişinin ölümüne 1000'den fazla kişinin yaralanmasına sebep olan saldırılarını da en sert dille kınıyoruz. Siviller ve sivil altyapı, uluslararası insancıl hukuka göre korunmalıdır." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarına ve tesislerine yönelik saldırıların kınandığı da kaydedildi.

"Lübnan halkı ve yetkililerine tam dayanışmamızı ve sarsılmaz desteğimizi ifade ediyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, imzacıların Lübnan'da yerinden edilen 1 milyondan fazla insana yardım için hazır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek verildiği de belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Lübnan hükümetinin tüm Lübnan topraklarında egemenliğini kullanmasına destek vermeye devam edeceğiz. Bu nedenle Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini yasaklama, Beyrut'taki devlet otoritesini tam olarak kurma ve silah kullanma yetkisi konusunda tekel olma kararını destekliyoruz, bunların eksiksiz ve hızlı şekilde uygulanmasını teşvik ediyoruz."

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Avustralya, İngiltere, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Belçika, İsrail, Fransa, Lübnan

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Papa ile arası gerildi, Trump’tan geri adım geldi O paylaşımı sildi Papa ile arası gerildi, Trump'tan geri adım geldi! O paylaşımı sildi
Nijerya’da Boko Haram’ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü Nijerya'da Boko Haram'ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü
Bolu’da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı Bolu'da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı
56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı 56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı
Galatasaray’da kadro dışı kararı Galatasaray'da kadro dışı kararı

18:08
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
17:41
İsrail basınından Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye analizi
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi
17:24
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
17:20
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
17:11
Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
16:53
Ayasofya’da alçak provokasyon Polis iki Yunan’ı hemen yakaladı
Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 18:32:31. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.