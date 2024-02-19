Avukat Feyza Altun, sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı - Son Dakika
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Avukat Feyza Altun, sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun, savcılık gözetiminde evinde arama yapıldıktan sonra gözaltına alındı. Altun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

19.02.2024 17:11  Güncelleme: 17:12
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Bir sosyal paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve savcılık gözetiminde evinde polislerce arama yapılan Avukat Feyza Altun gözaltına alındı. Altun'un, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasına götürüldüğü öğrenildi.

Avukat Feyza Altun, sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı
Kaynak: ANKA

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