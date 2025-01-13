Avukat ve Arkadaşı Uyuşturucudan Yargılanacak

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Konya'da otomobilinde yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan avukat Abdülkadir İ. ile yanındaki arkadaşı İlknur Ç'nin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 30'ar yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları istendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen Abdülkadir İ, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi.

Abdülkadir İ, sosyal medya hesabı üzerinden O.D. isimli kişiyle tanıştığını öne sürerek, "İletişimimiz tamamen sosyal medya üzerinden oldu. İstanbul'a uyuşturucu hapları almaya gittiğimde sürekli hareket halindeydik. Genel itibarıyla Avrupa yakasında bulunan muhitlerde dolaştık. Kuytu bir yerde kutu içerisinde vermişti. Hatta kutuyu aracın bagajına kendisi koydu. Hapların parası için O.D. ile 360 bin lira olarak anlaşmıştık. Parayı 6 parça 60 bin lira şeklinde gönderdim." ifadelerini kullandı.

Sanık İlknur Ç. ise ifadesinde olayla bir alakasının bulunmadığını iddia etti.

Savcı, sanıkların "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 30'ar yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmalarını talep etti.

Sanıklar, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Ağustos 2024'te İstanbul'dan Konya'ya gelen avukat Abdülkadir İ'nin otomobilini durdurmuş, yapılan aramada otomobilin bagajında koliler içinde yaklaşık 30 bin uyuşturucu hap ele geçirmişti.

Gözaltına alınan Konya Barosuna kayıtlı avukat Abdülkadir İ. ile otomobildeki arkadaşı İlknur Ç, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.