Avukatla Temsil Zorunluluğu Geliyor
03.03.2026 22:09
Adalet Bakanı Gürlek, 12. Yargı Paketi'nde tapu işlemlerinde avukatla temsil zorunluluğu planlandığını açıkladı.

İSTANBUL 2 Nolu Barosu tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi kapsamında belirli miktarı geçen tapu işlemlerinde avukatla temsil zorunluluğu getirilmesinin planlandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 2 Nolu Barosu'nun iftar programına katıldı. Programda konuşan Gürlek, baro yönetiminin talepleri doğrultusunda çeşitli yasal düzenlemeler için çalışma başlattıklarını söyledi. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde savunmanın güçlendirilmesine yönelik temel hedeflerin belirlendiğini kaydeden Gürlek, bazı iş ve işlemlerde avukatla temsil zorunluluğu getirilmesinin planlandığını ifade etti. Bakan Gürlek, "Bu hedeflerden bazıları, bazı iş ve işlemlerde avukatla temsil zorunluluğunun getirilmesi. 12. Yargı Paketi'nde talimat da verdik, şu an yasal düzenleme de yapılacak. Tabii Meclisimizin de aynı yönde bir irade göstermesi halinde tapuda belirli miktarı geçen işlemlerde avukatla temsil zorunluluğu getirmeyi istiyoruz. Bu hem işlemlerin hukuki güvenliğe kavuşması hem de avukatlarımıza en azından küçük bir fayda sağlaması için önemli. Bu konuda Hukuk İşleri Genel Müdürlüğümüze ve Özel Kalem Müdürlüğümüze talimat verdim. İnşallah 12. Yargı Paketi'nde belirli miktarı geçen işlemlerde tapuda avukat sorumluluğu getireceğiz" dedi.

'YARGILAMA, SAVCI, AVUKAT VE HAKİMDEN OLUŞAN ÜÇLÜ BİR YAPIYA SAHİPTİR'

Konuşmasında Çekmeköy'de menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'e rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Gürlek, süreci yakından takip ettiğini belirtti. Mülkün temelinin adalet olduğunu vurgulayan Gürlek, savunmanın ana omurgasının avukatlar olduğunu ifade ederek, "Yargılama; savcı, avukat ve hakimden oluşan üçlü bir yapıya sahiptir. Ancak üçü bir araya gelirse yargılama faaliyeti başlar. Bu üç unsur eşit derecede kıymetlidir. Yargı bağımsızlığının güvencesi bağımsız avukatlardır. Kanunlarımızda açıkça avukatların yargının kurucu unsuru olduğu yazılıdır" diye konuştu.

'SON 24 YILDA ÖNEMLİ DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇİRDİK'

Uzlaşma ve arabuluculuk gibi alternatif çözüm yollarındaki katkıları için avukatlara teşekkür eden Gürlek, son 24 yılda avukatları doğrudan ilgilendiren pek çok düzenlemenin hayata geçirildiğini söyledi. Gürlek, "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı getirerek mesleğe nitelik kazandırdık. Hukuk fakültelerinde ikinci öğretimi kaldırdık. Dikey geçiş sistemini kaldırdık. Fakültelere girişte başarı sıralamasını önce 125 bine, daha sonra 100 bine getirerek hukuk fakültelerinde kaliteyi artırdık. Avukatların görevlerinden doğan suçlarda verilen bölge adliye mahkemesi kararlarının her halükarda Yargıtay'a gitmesi için gerekli düzenlemeyi yaptık. Avukatlarımıza yeşil pasaport hakkı tanıdık. E-duruşma uygulamasını hayata geçirdik. Avukatlarımız video konferans yoluyla bürolarından ya da bulundukları yerden duruşmalara katılabiliyor" ifadelerini kullandı.

UYAP entegrasyonunun genişletilmesi, avukatlık hizmetlerindeki KDV oranının düşürülmesi, mesleğe yeni başlayan avukatlardan 5 yıl boyunca baro keseneği alınmaması ve büro kurma giderleri için finansman desteği sağlanması gibi düzenlemeleri de hatırlatan Gürlek, "20 yıllık kıdeme sahip hukukçulara arabuluculuk imkanı tanıdık. Uzlaştırmacı olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olma şartı getirdik. Tüm bu düzenlemeler savunmayı güçlendiren, avukatlarımızın yıllardır dile getirdiği taleplere cevap veren önemli adımlardı" dedi.

Bakan Gürlek, "Avukatlarımız hak arama hürriyetinin teminatı, adalet sistemimizin vazgeçilmez kurucu unsurudur. Savunmanın güçlü olduğu yerde adalet daha da kökleşir, toplumsal güven daha da artar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Gürlek, Güncel, Son Dakika

