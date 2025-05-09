Avukatlar, Emniyet Görevlileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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Avukatlar, Emniyet Görevlileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

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1 Mayıs'ta gözaltına alınan müvekkilleriyle görüşemeyen avukatlar, İstanbul Emniyeti'ne suç duyurdu.

09.05.2025 10:51
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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Avukatlar, 1 Mayıs'ta gözaltına alınan müvekkilleriyle sekiz saatten fazla süreyle görüştürülmemeleri ve polisler tarafından kalkanlarla itilerek engellenmeleri nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim'de kutlamak isteyen 400'ün üzerinde kişi, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Müvekkilleriyle görüşmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giden avukatlar içeri alınmamış, bu sırada arbede yaşanmıştı.

Avukatın Sesi İnisiyatifi'ne bağlı avukatlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi kötüye kullanma", "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suçu" suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı dilekçede, avukatlar saatlerce İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bekletildiklerini, ardından çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle karşı kaldırıma itildiklerini belirtti. Müdahale sırasında bazı avukatların darbedildiği, fenalaştığı ve astım krizi geçirenlerin olduğu ifade edildi. Bir avukata ait darp raporu da suç duyurusuna delil olarak eklendi.

"Sözlü talimatla girişimiz engellendi"

Avukatlar dilekçelerinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne girişlerinin "sözlü bir emir" gerekçesiyle engellendiğini, bunun ise açıkça hukuka aykırı olduğunu vurgularken, görevli polislerin sicil bilgilerini paylaşmaktan kaçındıklarını da ifade etti.

Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Avukatlık Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında müvekkilleriyle görüşme haklarının açıkça güvence altına alındığını hatırlatan avukatlar, kamu görevlisi olarak görevlerini yapmalarının engellenmesini "hürriyeti tahdit" suçu kapsamında değerlendirdiklerini ifade etti.

Avukatlar, etkin bir soruşturma yürütülmesini ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmasını talep etti.

Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Politika, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, 1 Mayıs, Güncel, Polis, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avukatlar, Emniyet Görevlileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika

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