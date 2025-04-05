Avukatlar Günü ve Etkinlikler

10.00 - 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Türkiye Barolar Birliğinde toplanacak avukatlar, Anıtpark'a yürüyüşün ardından basın açıklaması yapacak. Avukatlar, daha sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.00 - Kadınlar, "gözaltında taciz ve çıplak arama dayatması" iddialarıyla ilgili Eminönü'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

19.00 - İzmirFeminist Kolektifi, "Tüm tutuklular serbest bırakılsın" başlığıyla Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

- Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ziyaretler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.30 - 16.00 - 19.00 - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasına, Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor, RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor ve Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor müsabakalarıyla devam edilecek. (RİZE - İSTANBUL - ANTALYA)