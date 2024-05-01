Avustralya, 2 Hint casusunu gizli bilgileri çalmakla suçluyor - Son Dakika
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Avustralya, 2 Hint casusunu gizli bilgileri çalmakla suçluyor

Avustralya, 2 Hint casusunu gizli bilgileri çalmakla suçluyor

Avustralya, 2020'de 2 Hint casusun ülkenin ticari ilişkileri ve savunma projelerine ilişkin gizli bilgileri çaldığını iddia ederek sınır dışı etti. Eski Başbakan Scott Morrison döneminde gerçekleştiği belirtilen olay, medyada geniş yer buldu. Hazine Bakanı ve diğer yetkililer, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Avustralya, Hindistan'ın en büyük ticaret ortaklarından biri olduğu için ilişkilerin etkilenmesinden endişe ediyor.

01.05.2024 14:39
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Avustralya, savunma projeleri ve ülkenin ticari ilişkilerine ilişkin gizli bilgileri çaldığı belirlenen 2 Hint casusu 2020'de sessizce sınır dışı ettiği iddiası ile gündeme geldi.

The Washington Post ve Avustralya medyasında geniş yer verilen haberlerde, eski Avustralya Başbakanı Scott Morrison döneminde, 2 Hint casusun Avustralya'nın ticaret, güvenlik ve savunma projelerine ilişkin gizli bilgileri hedef aldığı ve bu nedenle 2020'de ülkeden "gizlice" sınır dışı edildiği aktarıldı.

Avustralya'nın Hazine Bakanı Jim Chalmers, Hint casusların 4 yıl önce sınır dışı edildiği iddialarına ilişkin yorum yapmak istemediğini söyledi.

Son yıllarda Hindistan ile ikili ilişkilerin oldukça iyi olduğunu belirten Chalmers, "Bu tür konulara girmek istemiyorum." dedi.

Başbakan Anthony Albanese ve Dışişleri Bakanı Penny Wong da katıldıkları bir basın toplantısında konuya ilişkin yöneltilen bir soru üzerine istihbarat konularında yorum yapmak istemediklerini belirtti.

Bu arada, Hindistan'ın, Avustralya'nın en büyük ticaret ortaklarından birisi olduğu biliniyor.

Öte yandan, Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Başkanı Mike Burgess, 2021'de yaptığı bir konuşmada, ülkesini "casus yuvası" şeklinde nitelerken, casusların hangi ülkeden olduklarına dair bir yorum yapmamıştı.

Kaynak: AA

Avustralya, Hindistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya, 2 Hint casusunu gizli bilgileri çalmakla suçluyor - Son Dakika

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