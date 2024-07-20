Avustralya, Afganistan'da öldürülen veya istismar edilen kişilere tazminat ödeyecek - Son Dakika
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Avustralya, Afganistan'da öldürülen veya istismar edilen kişilere tazminat ödeyecek

Avustralya hükümeti, Afganistan'da Avustralya özel kuvvetleri tarafından öldürüldüğü ya da istismar edildiği tespit edilen kişiler için tazminat ödeme planını açıkladı. Plan, 39 mahkum ve sivilin öldürülmesi de dahil ciddi suçlara karıştığına dair 2020'deki Brereton Raporu'nun tavsiyeleri arasında yer alıyor. Afganistan Soruşturması Tazminat Planı kapsamında, savaş suçu kurbanı ve mağduru olduğu tespit edilen kişilere tazminat ödenecektir.

20.07.2024 19:57
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Avustralya hükümeti, Afganistan'da Avustralya özel kuvvetleri tarafından "öldürüldüğü ya da istismar edildiği" tespit edilen kişiler için tazminat ödeme planını açıkladı.

ABC News'un haberine göre, söz konusu tazminat, Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) personelinin 2005-2016 yıllarında 39 mahkum ve sivilin "öldürülmesi" de dahil ciddi suçlara karıştığına dair 2020'deki "Brereton Raporu"nun tavsiyeleri arasında yer alıyor.

Avustralya Savunma Bakanlığından sözcü, hükümetin "Brereton Raporu"nun tazminat ödenmesini içeren tavsiyelerini "mümkün olan en geniş ölçüde" uygulamaya kararlı olduğunu söyledi.

Sözcü, yaptığı açıklamada, bu kapsamda, Afganistan Soruşturması Tazminat Planının oluşturulduğu ve savaş suçu kurbanı ve mağduru olduğu tespit edilen kişiler ya da ailelerine tazminat ödeneceğini belirtti.

Ayrıca, sözcü, tazminat kararının raporun tavsiyelerinin yerine getirilmesinde önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Bu plana göre, Savunma Kuvvetleri Komutanı (CDF) Amiral David Johnston'un bir dizi kritere dayanarak kendilerine havale etmesi halinde tazminat talebini yeni Afganistan Soruşturma Tazminat Avukatı değerlendirecek.

Plan uyarınca, tazminat ödenecek kişilerin saldırı ya da maddi hasar mağduru veya öldürülen bir kişinin aile üyesi olması ve bir terör örgütüne üye olmaması gerekiyor.

Brereton Raporu'nda askerlerin işlediği savaş suçları yer almıştı

Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) Genel Müfettişi Paul Brereton'un 4 yıllık soruşturmanın ardından hazırladığı raporda, Avustralya askerlerinin Afganistan'da 39 sivil ve tutukluyu yasa dışı şekilde öldürdüklerine dair "inandırıcı bilgilerin" olduğu işaret edilmişti.

Rapor, Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell tarafından 2020'de kamuoyuna açıklanmıştı.

Soruşturmayı yürüten müfettişler, raporu Avustralyalı askerlerin 2005-2016 dönemindeki davranışlarına ilişkin 423 tanıkla görüşüp 20 binden fazla belgeyi ve yaklaşık 25 bin görüntüyü inceleyerek hazırlamıştı.

Raporda, 36 olayla ilgili cezai soruşturma yürütülmesi için konunun Avustralya Federal Polisi'ne (AFP) sevki tavsiye edilmişti.

Campbell, Afganistan halkından özür dilemişti

Raporun, bazı Avustralya askerlerinin "savaşçı kültürünün utanç verici kaydını" ortaya çıkardığını söyleyen Campbell, "Afganistan halkından ADF adına, Avustralya askerlerinin herhangi bir suçu için içtenlikle ve kayıtsız şartsız özür dilerim." demişti.

Avustralya'nın, ABD ve diğer müttefikleriyle devam eden barışı koruma çabalarının bir parçası olarak Afganistan'da yaklaşık 400 askeri bulunuyordu.

Afganistan'da 20 yıl askeri birlik bulunduran ve 2021'de bu ülkeden çekilen Avustralya'nın 39 binden fazla askeri burada görev yapmış, 41 askeri ölmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya, Afganistan'da öldürülen veya istismar edilen kişilere tazminat ödeyecek - Son Dakika

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