Avustralya Başbakanı Rajoub\'un vize reddi kararını üstlenmedi

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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Filistin Futbol Federasyonu (PFA) Başkanı Jibril Rajoub'a vize verilmemesi kararını kendisinin almadığını söyleyerek herhangi bir sorumluluk üstlenmedi.

The Canberra Times gazetesinin haberine göre, Albanese, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın Perth kentinde oynanacak Avustralya-Filistin futbol müsabakası kapsamında PFA Başkanı Rajoub'un vizesinin onaylanmamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Albanese, yarınki karşılaşmada takımına eşlik etmesi öngörülen Rajoub'un vizesinin reddedilmesi kararını kendisinin almadığını söyledi.

Bu konuda sorumluluk üstlenmeyen Albanese, "Bu kararlar, Göç Bakanlığının ilgili kurumlarının kendi içinde vermiş olduğu kararlardır." diye konuştu.

Filistin takımı, 8 Haziran'da kente ulaşmış ancak vizesi onaylanmayan PFA Başkanı Rajoub, ekibin yanında yer alamamıştı.

Avustralya Futbol Federasyonu ise kararın hükümetle ilgili bir konu olduğunu ve federasyonun ülkeyi ziyaret eden tüm futbol delegasyonlarına vize desteği sağladığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, vize başvurusunda bulunan tüm kişilerin mevzuata göre bireysel olarak değerlendirildiği kaydedilmişti.