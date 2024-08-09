Avustralya Başbakanı İsrail'e silah sağlamadıklarını belirtti

Güncel

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 7 Ekim'den önce ve sonra İsrail'e silah sağlamadıklarını belirtti.

Albanese, Batı Avustralya eyaletine bağlı Perth kentinde basın toplantısı düzenledi.

Avustralya'nın İsrail'e silah sağlamadığını vurgulayan Albanese, sadece kendi hükümetinin değil 7 Ekim önce de İsrail'e silah sağlanmadığını ifade etti.

Albanese, bu konuda "ilkeli bir tutum" sergilediklerini, bunu da Birleşmiş Milletler (BM) oturumlarında verdikleri oylarla, doğru olmayan ifadeler kullanarak değil bölgedeki tansiyonu düşürmeye çalışarak gösterdiklerini söyledi.

Gazze'de ateşkes çağrısında da bulunduklarını belirten Albanese, Filistinlilere yönelik yardımların arttırılması, İsrailliler ile Filistinlilerin barış içinde yaşayabilecekleri iki devletli çözümün oluşturulması çağrısı da yaptıklarını kaydetti.

Albanese, "Avustralya'nın dünyanın bu bölgesinde yaşananları durdurabilecek bir konumda olduğu düşüncesine saygı duyarak söylüyorum, yapabileceğimiz tek şey barış için sesimizi yükseltmek ve İsrailli veya Filistinli olsun, her masum can kaybını kınamaktır." diye konuştu.